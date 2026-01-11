天文台｜今日天晴及非常干燥 早上相当清凉 日间最高气温约20度

干燥的东北季候风正为广东带来普遍晴朗的天气。本港方面，由于天朗气清，新界部分地区辐射冷却较为明显，气温降至7度左右。

本港地区今日天气预测，天晴及非常干燥。早上相当清凉，新界部分地区气温显著较低及寒冷。日间最高气温约20度。吹和缓东北风，稍后东风增强。

展望明日云量较多，早上气温回升。随后两三日大致天晴，日间和暖。

分区气温

九天天气预报

受东北季候风影响，今日华南持续晴朗及非常干燥，早上内陆地区仍然寒冷。而一股达强风程度的偏东气流会在今日稍后至星期一影响广东沿岸。预料干燥的东北季候风会在本周中至后期为沿岸地区带来大致晴朗的天气，该区日间和暖。此外，预料一个低压区会在本周中至后期为菲律宾以东海域带来不稳定天气。