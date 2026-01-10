宏福苑安置｜何启明称原址重建耗时长及有技术困难 冀为居民提供多元化选择

当局昨日（9日）公布大埔宏福苑的安置方案问卷，劳工及福利局副局长何启明今日（10日）表示，政府已就大埔宏福苑的安置方案展开问卷咨询，旨在收集居民意见，提供多元化的选择，以解决居民的长远居住需要，同时希望他们理解原址重建的时间长及有技术问题等难处，不容易做到。

宏福苑安置方案提供多种选择

被问及宏福苑居民两年后或再无租金津贴，何启明表示，有关问题需由民政及青年事务局回应，因对方负责发放基金，当局会检视如何善用基金及资源。

何启明续指，安置方案包括购买新一期居屋等选项，旨在为居民提供长远的居住解决方案。政府将会审视各项方案，并承诺会继续善用基金资源，每年提供15万元支援。

被问及除一户一社工外，会否再有其他人手协助居民，何启明表示，要视乎居民需要，指社工是最基本的协助渠道，政府亦会协调各部门，包括民政事务局、金管局等部门，协助居民处理索偿及其他需求。

至于长远协助方面，何启明说，目前并非所有居民都有领取津贴，期望他们了解安置方案后作仔细考虑，包括住在政府的过渡房屋或直接选择「楼换楼」等，以选择最适合自己的安排。