宏福苑安置需时 卓永兴：租金补助延长「未尝不何」

「大埔宏福苑援助基金」向每个宏福苑单位的业主发放每年15万元的租金补助，为期两年。政务司副司长卓永兴今早(10日)在电台节目表示，考虑到部分安置方案（如颂雅路西项目）的落成日期或超出两年津贴期，相信动用基金继续提供津贴「未尝不何」，若相关方案时长达10年，便需要小心考虑是否适合使用相关的款项。

青年宿舍非长远之策 过渡性房屋单位充裕

被问到有居民反映被要求迁出早前获安排的青年宿舍，卓永兴澄清，火灾初期安排入住酒店或青年宿舍仅为期14天，并非事后「搬龙门，要做生意，要你走」，经商讨后，居住在酒店的居民可居住至1月尾。而青年宿舍原意是帮助青年巿长期稳定的环境，若长期未能提供居所，对青年较为可惜。若居民在1月31日仍有住屋需要，有关方面会作弹性酌情处理。

对于有居民认为，政府提供的援助不足，卓永兴指，宏福苑业主的租金援助，平均每月12500元，水平合理，而居民若入住过渡性房屋及青年宿舍，居所租金便宜，援助绝对能够应付。

呼吁业主体谅勿加租 建议居民扩大觅盘范围

他续指，随著租金津贴计划的推出，接近1800户已领取津贴并在私人市场寻找租盘。他呼吁业主发挥体谅精神，不要认为是「晦气」、「唔吉利」，同时，他建议居民不必将眼光局限于大埔区，可考虑扩大范围至铁路线沿线地区寻找租盘。

至于灾民何时可以返回单位视察，卓永兴则表示，由于火灾对楼宇结构影响严重，若安排大批居民进入楼宇单位，需考虑负重及现场环境，评估预计需要两至三个月才能完成。

财政司副司长黄伟纶强调，宏福苑的情况是「特殊中的特殊」。由于整个屋苑的七座大厦均受影响，导致市场上无法对其单位进行正常交易，政府才需大力介入。而普通单位发生火警，业主仍可通过保险或单位本身的剩余价值进行重修或买卖。

