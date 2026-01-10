财政预算案2026｜长者呻医疗费贵 宁挨病拒复诊 家长冀增书簿津贴

新一份财政预算案正进行展开咨询，预计将在下月下旬发表。财政司司长陈茂波今日（10日）出席电台节目进行公众咨询，逾90位观众出席。有参与节目的现场观众向《星岛头条》表示，现时本港针对长者的医疗津贴不足，加上公营医疗收费改革，形容「好多长者因费用问题宁愿不前往复诊，对整体社会健康构成隐忧」。

长者盼预算案增医疗支援

市民黄先生向记者表示，现时自己领取的「伤残津贴」每月仅约2,400多元，难以应付日常医疗开支。他分享自身经历称，去年因蚊叮导致脚部肿胀，医疗费用为500元，但今年类似情况估计需花费1,000元，出院后药物仍需逐项计费，形容负担沉重。他直言，许多长者因费用问题宁愿不前往复诊，对整体社会健康构成隐忧，期望预算案能增加医疗津贴，减轻长者负担。

市民促完善赛马旅游安全措施

黄先生亦十分关注本港推动赛马旅游，声称自己曾随马会前往日本参观马场，当地设有安全围栏等设施，保障游客安全。他亦指，自己有看到一名旅客将小孩放在场外，提到《强制举报虐待儿童条例》将在本月20日生效，希望旅游界立法会议员江旻憓关注赛马旅游的安全规划，建议参考外地做法，设置适当安全措施，避免儿童靠近危险区域。

市民反映有病不敢看、养儿负担重

林女士亦表示，现时医疗费用高昂，例如公立医院收取400元费用，令贫困阶层却步，坦言「有病都不敢去看」。她亦提到医院人龙问题未见改善。

卓先生关注政府去年由2025/26学年起，取消每年2,500元的中小学及幼稚园学生津贴，形容对基层家庭构成沉重负担，建议政府增加书簿津贴，减轻家长经济压力。至于会否建议延长新生婴儿奖励金的时限，卓先生表示，「我自己已经有子女，但应该不会再生了」。

记者：黄子龙

摄影：陈浩元

