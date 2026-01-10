财政预算案2026｜27位市民提建议 关注生育奖金、安老 有人倡70岁以上免费乘车

财政司司长陈茂波今日（10日）出席电台节目就新一份《财政预算案》进行公众咨询，逾90名观众出席。《星岛》统计提问人士关注项目，共有27位市民提出建议，涵盖多项政策范畴，反映社会对新一份财政预算案的广泛关注。出席者来自不同背景，包括绿色科技从业员、心理学家、学生等，展现多元参与。

社会福利与民生议题共111项提问

根据《星岛》统计，社会福利与民生议题最为集中，合计111项提问，涵盖长者安老、「长者两元乘车计划」、长者医疗券、全民消费券、照顾者津贴、护老服务、幼儿支援、少数族裔支援，以及新生婴儿奖励金等，反映民生需求显著。更有长者倡议为70岁或以上长者提供免费乘车。

至于本港经济与竞争力的提问则有6项，涉及本港经济发展、中小企支援、外劳政策、零售市道及盛事经济等，反映社会对提振经济、增强竞争力的高度期待。

另外，创新科技与金融议题亦有5项提问关注创科领域，包括绿色科技、人工智能、金融基建、稳定币及资讯科技发展，市民对产业升级与金融创新的重视。

教育与人才的相关提问共4项，涉及中小学教育、特殊教育需要（SEN）、人才吸引及学生支援，教育议题持续受到关注。其他议题包括地区工程、医疗费用、保险、住屋问题及生活成本等。

记者：黄子龙

摄影：陈浩元