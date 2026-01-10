科大医学院｜霍泰辉：课程重科技 减不实用内容 有信心毕业生本地执业

香港科技大学获得筹备新医学院工作组推荐，筹办第三间医学院。医学教育工作小组联席主席霍泰辉今（10日）在电视节目表示，科大开办医学院将为香港医疗带来新景象。课程会注重医工结合与拥抱科技，即使作为第二学位，4至5年时间已足够培训。

科技是科大医学生必修科

霍泰辉表示，科技是科大医学生的必修科，希望课程首年学生对科技有所认识，让他们先了解科技与科研，以利将来应用知识并转化为产业。他指出，目前临床与基础学科存在脱节，许多所学内容在临床实践中未必实用或必要，认为可考虑减少这部分内容。

选址需符合具足够教学材料等条件

霍泰辉透露，已有数十位海内外学者有意加盟，学院亦与港大及中大医学院达成合作共识，商讨共享教学、科研及临床资源，并承诺不会从两校「挖角」。

对于教学医院选址会否考虑启德医院，霍泰辉回应指，团队正与政府紧密磋商，目前尚未最终确定，但已接近达成共识，适时会作公布。他表示，选址需符合多项条件，包括具足够教学材料，确保学生有充足的学习资源；拥有完善的设施；地理位置不宜距离大学太远，以免造成不便。

对毕业生留港工作不设限

至于毕业生留港工作安排，霍泰辉表示不会设限。他指出，学生所学是针对香港及相关疾病，实习亦在香港医院进行、接触本地病人，毕业生亦会成为香港注册医生，因此有信心他们会留港执业。他反问，若学生毕业后立志成为科学家，难道也要加以限制，强调这样并不可行。

关于学费，霍泰辉指，本地生收费将与教资会资助的其他科目看齐，而非本地生的学费则会较高，定价会参考其他大学的收费水平及奖学金安排等因素厘定。