宏福苑安置｜黄伟纶：原址重建住宅不切实际 拟改建为社区设施

政府就宏福苑长远安置安排展开居民意见发送问卷，收集意见。政府提出的选项包括由政府买断业权、楼换楼，以及购买资助房屋单位等多个方案。「应急及善后安排工作组」组长、财政司副司长黄伟纶表示，原址重建因程序繁复，需时九至十年，整个收购计划可能涉及高达60亿元的资金，形容原址重建是不切实际。

黄伟纶今早(10日)在电台节目表示，随著大部分居民的过渡性安排尘埃落定，现在是时候处理长远的安置问题。相关的问卷集多方的意见，问卷中时间是关键因素，「快」是整个计划的重要原则。其中一个选项是由政府收集业权，业主得到购买金后可灵活调动。

倘由政府收购业权 政府或须付60亿公帑

针对收购价，黄伟纶引用测量师学会早前提供的参考数据：未补地价的实用面积单位约为每平方呎6000元，已补地价单位则约为8000元。他强调这仅为参考价，最终价格有待确定，但若以此作估算，粗略计算整个收购计划可能涉及高达60亿元的资金。他直言，除了动用宏福苑支援基金的结余，动用公帑将无可避免。

他强调，宏福苑的情况特殊，七幢楼宇严重受损，可能已不适合长期居住，已失去正常的市场交易功能，若政府不作介入，相关的居民随时「分无身文」、是「特殊中的特殊」，用适当的公帑帮助居民，是政府这一刻的想法。

宏福苑现址改作社区设施较合适

他又提到，宏福苑现址楼宇日后不会重拆卸再兴建新住宅，只会做社区设施，回应大埔及新界东居民的需要，形容「不存在该幅土地上有任何人可赚钱」。他又强调原址重建「不实际」，单是处理业权收回，参考外国经验可能已需时数年；其后清拆楼宇亦需一年半，加上规划及建筑时间，整个过程长达9年，因此估算2035年才能原址重建。

「原居重建」方案以颂雅路西最快可入伙

政府亦在问卷出提出其他原区重建方案，当中最快入伙的是颂雅路西选址，可提供约900个单位，预计2029年入伙。黄伟纶指，该区附近有颂雅苑，已经有成熟交通及生活配套，原本兴建成居屋，也是「好抢手」的项目。他又指，政府仍在颂雅路西旁平整更多土地，预料能提供多600个单位，两个选址合共能提供约1500个单位。

「楼换楼」及认购资助房屋

政府同时在问卷中提出「楼换楼」选项，黄伟纶解释，社工与家庭联系时，有部分家庭反映不希望处理大额现金，因此提出业主可以选择一个与原单位价值相若单位的选项。他解释，虽然过往类似的重建项目中，选择「楼换楼」的业主不多，但政府认为有必要提供此选项，以照顾不同家庭的需要。

支援基金结余30亿 可用于长远方案

政务司副司长卓永兴在同一节目表示，现时「大埔宏福苑援助基金」筹得约43亿元（包括40亿元捐款及3亿元政府注资），已承担及已派发的开支约为12亿元。基金目前仍有约30亿元的结余，但需要预留金钱作长远用途。根据基金成立时的信托声明，其用途除了应急及纾困外，亦明确包括「照顾灾民的长远房屋需要」。因此，这笔资金未来可以用作居民长远安置方案，成为其中一个重要的资金来源。