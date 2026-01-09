公院收费改革｜当局 : 实施首周已批逾4.9万宗医疗费用减免申请 达往年全年3.5倍

医院管理局发言人今日（9日）公布，除改革前后均受惠于医疗费用豁免的60万人（即综援受助人、75岁或以上长者生活津贴受助人及长者院舍照顾服务券计划级别0院舍券持有人）外，截至前日( 7日 )，医管局已批出49 310宗医疗费用减免申请，达往年每年约14 000名病人获批减免的3.5倍，显示优化医疗费用减免机制大幅加强支援低收入家庭及弱势社群。过去一周，不少病人受惠于优化后的减免机制，即时在使用急症室、门诊及住院服务时获得费用减免。

获批4.9万宗减免申请中 最长可获18个月费用减免

作为公营医疗收费改革的重要部分，医管局同时扩大了医疗费用减免机制，令合资格低收入人士由过往约30万大幅增加至约140万，是过去受惠人数约4.6倍，确保有限的医疗资源可更精准投放帮助最有需要的贫、急、重、危病人。截至1月7日，医管局批出的49 310宗减免申请中，包括32 249宗已完成评核及批出减免证明书的个案，最长可获18个月的正式医疗费用减免；对于声称符合减免资格，但未能提交证明文件进行经济审查的病人，医管局亦弹性处理批出了17 061宗「有条件减免」申请，以便病人可以即时获得医疗费用减免，但病人必须在三个月内提交相关文件作审查。

截至1月7日，医管局批出49310宗减免申请中，32249宗已完成评核及批出减免证明书，最长可获18个月的正式医疗费用减免。资料图片

已经有逾11 200名病人受惠于优化后的减免机制

收费改革后，不少病人更首次受惠于扩大医疗费用减免机制，从以往缴付全费改为免费。由1月1日至7日期间，撇除改革前后均受惠于医疗费用减免的人士（即综援受助人、75岁或以上长者生活津贴受助人及长者院舍照顾服务券计划级别0院舍券持有人），已经有超过11 200名病人受惠于优化后的减免机制，其中包括约500名获分流为紧急、次紧急及非紧急的贫困病人获得急症室费用减免，是去年同期约3倍；约2 100名贫困病人获得住院费用减免，是去年同期约3.5倍；约8 600名贫困病人获得专科门诊费用减免，是去年同期约6倍。

医管局指已经有逾11 200名病人受惠于优化后的减免机制。资料图片

医管局发言人说，有关数据清楚显示，配合公营医疗收费改革新引入的扩大医疗费用减免机制，能够更精准有效投放资源，令更多贫、急、重、危病人受保障，确保不会有病人因为经济原因而未能接受医疗服务。现时病人申请及使用医疗费用减免的情况，与医管局预计的情况相若，医管局会继续加强人手为有需要的病人提供协助，为了确保医疗费用援助制度健全及防止被滥用，医管局会定期随机抽查已批核的个案。

在急症室服务方面，由1月1日至7日，共有32 147名病人前往医管局辖下18间急症室就诊，较去年同期显著减少11.9%，其中1 807名病人分流类别为危殆及危急、14 077名病人为紧急，较去年同期微升，余下16 263名病人为次紧急及非紧急，较去年同期大减17.8%。自从公营医疗收费改革实施以来，对公立医院急症室服务的运作亦初见成效，其中包括急症室每日平均求诊人次显著减少约11.9%；过去7日约1 800名分流类别为危殆及危急的病人在新收费机制下获豁免急症室收费。而在收费改革前，此类病人需要缴费；分流类别为紧急的病人于30分钟内就诊，达致服务承诺指标的比率由去年82.7%增加至88.8%，而平均等候时间亦由22分钟缩短至19分钟；及五类分流类别中，次紧急及非紧急病人占比由去年同期54.2%减少至50.6%。

医管局发言人说，过去一星期的服务数据显示，收费改革令急症室能够更有效发挥救急扶危的功能。急症室可以更集中资源及更有效治疗有紧急医疗需要的病人，紧急病人的治疗效率亦得以提升。