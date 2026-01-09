《乐板—跃进滑板文化节奏》展览开幕 以艺术与设计重现滑板文化活力

由文创产业发展处赞助的《乐板—跃进滑板文化节奏》展览，今（9日）于香港设计中心DX设计馆前馆正式开幕，展期由即日起至4月13日，公众人士可免费入场。

全面呈现滑板文化演变

香港设计中心行政总裁陈娜嘉表示，衷心感谢文创产业发展处、策展伙伴及一众参展单位的全力支持，让是次展览得以呈现，从滑板的动作与工艺出发，延伸至设计、物料再用与城市文化，全面呈现其文化的演变。她亦说：「我们深感共鸣的是，滑板的学问与精神正是在实践与群体互动中孕育而成，与香港设计中心致力促进跨界对话及培育本地创意社群的理念一脉相承。」

展览策展人之一萧永业分享道，为推广滑板文化，联同另外两位策展人举办是次展览，「我本身也踩了（滑板）20年，是次展览让大家不一定要亲身体验滑板，也可从艺术方面去认识它，目前已开放近半个月。」

该展览除了介绍滑板发展，亦展出以滑板为题的艺术品，当中包括陶瓷艺术、产品设计、滑板的二次再生、时装潮流与音乐等等。萧表示，较特别的是滑板辘造型的陶瓷艺术，「这是一位滑板前辈制作的，平时提起滑板运动，大家一定会想起一块滑板，但我们也想从另一个方向让大家认识它，故抽取「滑板辘」这个小零件，放大、制作成一个陶瓷，希望让就算是不认识滑板的人，看到这个陶瓷辘也会感到好奇，从而去了解滑板。制作过程亦很复杂，正如踩板一样，要尝试多次、尝试多日才成功。」

现场设有手指滑板体验区

此外，展览展示了退役滑板再生设计，将旧滑板重新制作成茶几、椅子、衣架及装饰品等功能性物件，以延续滑板精神，并将街头文化融入日常生活。现场亦设有手指滑板体验区，让不同年龄层参与者可以亲手操控手指滑板，模拟真实滑板滑行与花式特技，透过指尖感受滑板所蕴含的创意与活力。

展览期间有多场滑板主题的分享会及互动工作坊，包括须付费的「画一画手指滑板工作坊」及「DIY再生滑板凳工作坊」，有兴趣人士需要预先于网上报名，详情及报名可留意香港设计中心社交平台，名额有限。

记者：何姵妤

摄影 : 何健勇