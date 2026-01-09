Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI助长者重披婚纱、音乐治疗复康者 香港义工奖表扬多元创新服务

社会
更新时间：19:19 2026-01-09 HKT
发布时间：19:19 2026-01-09 HKT

「香港义工奖颁奖礼暨论坛2025」今日（9日）起一连两日举行，旨在表扬一众在义工服务中作出杰出贡献的本地义工。有得奖者表示，参与义工活动让她敞开心扉，愿意陪伴有需要的人；亦有人分享，称曾邀请过百名同学投入义工行列，让大家以不同方式回馈社会。

杰出义工: 透过制作蜡烛、香薰等  让长者及病人增进健康知识

杰出义工梁基列表示，过去患病的经历让她深刻体会到陪伴的重要性，因此加入由中医、西医及心理学家共同创办的「医艺同行」义工团队。她透过制作蜡烛、香薰等手工艺，让长者及病患者在活动中增进健康知识，同时与义工团队共享时光，「不用整天躲在家中」。梁基列坦言，过去未成为义工前，她因口齿不清而害怕与人沟通，甚至避免社交。但在众多义工伙伴的鼓励下，她变得更愿意接触他人。

杰出青年义工黄乐晴则积极推动「非华语学生共融义工系列」，与其他青年义工共同服务逾百名学生，促进不同文化背景青少年的交流与融合。她表示，未来打算成为社工，希望善用中学时期累积的经验，与不同机构合作，接触更多元背景与身份的人。黄乐晴曾邀请原本不参与义工的朋友加入服务，并见证他从沉默寡言、抗拒互动，到主动接触他人并积极出谋献策的转变，令她深感欣慰。她亦邀请了100至200名同学参与这次义工活动，让更多人发挥力量、造福人群。

中学运用AI为长者重现婚纱照  让他们重温与伴侣美好时光

获得「赛马会众心行善杰出爱心学校奖」的佛教沈香林纪念中学，运用人工智能生成图像技术，为长者重现婚纱照，让他们重温与伴侣的美好时光。指导老师周华表示，活动中最令他感动的，是收到其中一个家庭送来的感谢信，让他深觉自己所做的事情充满价值。此项服务亦延伸至社区，例如为安宁病人拍摄照片，留住珍贵回忆。

其他得奖者同样展现多元的行善面貌——获「赛马会众心行善杰出跃晋义工奖」的刘芷颖，以音乐为桥梁，组织学生音乐义工队为精神复康者带来治愈；获「赛马会众心行善杰出常青义工奖」的陈洪华，凭多年照顾残障儿子的经验，支援新手家长并陪伴长者走过生命最后旅程。而外卖速递员 Mohammad ZAKIR 在危急时刻挺身制止持刀疑凶，获颁「义勇奖」，彰显见义勇为的崇高精神。

记者：曾智华

