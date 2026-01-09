邓炳强会见新加坡驻港总领事及香港印度协会代表团 促进国际交流与种族共融

保安局局长邓炳强今日（9日）在社文平台发帖，指下午先后会见新加坡驻港总领事及香港印度协会代表团。邓炳强与新加坡总领事探讨了港星两地在打击诈骗及毒品犯罪方面的合作，并期望未来在安全领域能有更深入的交流。随后，他与香港印度协会代表团讨论了印度族裔在港的共融生活，并探讨了改善两地入境便利措施的可行性。

邓炳强先后会见新加坡驻港总领事及香港印度协会代表团。

保安局局长邓炳强。

保安局局长邓炳强。

邓炳强表示，为促进国际交流及种族共融，他与团队定期会见各地领事及不同族裔的本地代表团，商讨推动国际合作、防罪灭罪及便民利商的政策。

他今日与新加坡驻港总领事会面。指出香港与新加坡两地人民交流紧密，双方在打击诈骗及毒品犯罪方面一直有深厚合作，期望未来在安全领域能有更进一步的交流。

随后，邓炳强亦与香港印度协会代表团会面，双方谈及印度族裔朋友在香港的共融生活，并探讨进一步改善两地入境便利措施的可行性。邓炳强强调，每一次交流会面，除加强彼此合作，亦让各方了解到，香港的安全及便利措施不单止保障本地市民，更保护在港外籍人士，便利商贸往来，深化国际友谊。