第五届「港漫动力」启动 申请企业破百创新高 17间获资助创作推全新原创漫画

社会
更新时间：18:08 2026-01-09 HKT
发布时间：18:08 2026-01-09 HKT

第五届「港漫动力——香港漫画发展及推广支援计划」今日（9日）举行启动礼，公布17间入选本地漫画企业名单，并介绍其主笔及原创漫画作品企划。本届「港漫动力」早前公开招募有兴趣的本地漫画公司参加，共接获101份申请，创历届新高。入选企业将获安排免费于「香港动漫电玩节2026」及「马来西亚动漫展 Comic Fiesta 2026」设置摊位，发布或展出其资助漫画，以增加市场曝光率。

文创产业助理专员叶敏仪恭贺入选第五届「港漫动力」的17间漫画企业及其主笔，并期待他们的资助漫画取得佳绩。

严选17本地漫画企业  资助创作并推全新原创漫画

自2021年首办以来，「港漫动力」已成功培育不少具潜质的漫画人才，其中更有作品参与海内外比赛并夺得多项殊荣。评审委员会由资深漫画家及动漫业界代表组成，根据申请作品的创意、市场潜力、申请企业及其主笔的过往作品、团队的创作及制作技巧等准则进行遴选，最终严选出17间本地漫画企业资助其创作并推出全新原创漫画。

黄玉郎: 冀让港漫在国际舞台上更耀眼  成港文化创意产业重要支柱

香港动漫画联会会长黄玉郎表示，「港漫动力」来到第五届，过去四届已资助众多本地新锐漫画家，推出63本原创漫画作品，题材多元、风格百花齐放，不但为业界注入强劲新动力，更成功促成近40项海外授权协议。作品已翻译成多国语言并勇夺国际殊荣，为香港漫画赢得全球认同。他指出，期望透过第五届计划继续发掘及培育具潜质的漫画主笔，让港漫在国际舞台上更耀眼，成为香港文化创意产业的重要支柱。

马荣成 : 冀漫画家透过各项动漫展接触读者  了解他们对作品评价

入选企业将获安排免费于「香港动漫电玩节2026」及「马来西亚动漫展 Comic Fiesta 2026」设置摊位，发布或展出其资助漫画，以增加市场曝光率。「港漫动力」评审委员会主席马荣成表示，希望各位漫画家能透过各项动漫展接触读者，了解他们对作品的评价，从而塑造属于自己的艺术风格。他认为，现时香港漫画家必须直接面对读者、推广自己的作品，才能更清楚市场需求并认识自身不足。马荣成补充，每位作者在动漫节后都会收到大量读者建议，这将有助于其艺术及专业的成长。

第五届「港漫动力」设有两个组别，让不同年资的企业申请，组别一为年资6年以下的公司，组别二为年资6年或以上的公司，或曾入选过往「港漫动力」之企业或主笔。为鼓励推广作品到海外市场，以及帮助漫画家延续 IP 发展，今届优化组别二的参选作品资格，允许以往届「港漫动力」资助作品提交申请，出版续集，而该资助作品必须已有境外漫画市场授权。

记者：曾智华

