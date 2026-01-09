货车司机只顾聊天撞毙八旬妇 官：罪责中等囚13个月 死者乱过马路亦有责任

54岁男司机前年5月在旺角洗衣街驾驶中型货车期间，不断与同车男同事谈笑风生，意外撞到八旬过路妇，过路妇被辗过后卷入车底拖行，送院抢救后不治身亡。涉案货车司机早前承认危险驾驶引致他人死亡罪，法官谭思乐今在荃湾法院（暂代区域法院）判刑指，事主「乱过马路」亦须承担部分责任，被告的注意力被聊天分散属「中等程度罪责」，终判处他入狱13个月、停牌5年及自费完成驾驶改进课程。

被告只顾聊天事主乱过马路均有责任

谭官判刑时指，事主明显是年老妇人，身形矮小且驼背，案发时在行车路的中间危险地过马路，故事主对此结果亦有一定责任(the decease was partly to blame)。被告原本有4秒时间能在车镜察觉到在左边行走的事主，惟被告只顾与旁人谈天说地，注意力被分散，没有保持适当的观察，未能发现事主而酿成事故。

谭官接纳被告的罪责未算是最严重的程度，尽管被告驾驶时聊天，令其思想及耳朵的注意力被分散，惟被告非在行车时使用手机及阅读书籍，故认为被告的罪责属中等程度的罪责(intermediate culpability)，终判处他入狱13个月、停牌5年及自费完成驾驶改进课程。

庭上播放行车记录仪，显示被告撞倒老妇，停下货车检查状况时，大叫「哎呀！X街啦！踎监啦！挂住同你倾计」。辩方引述姚新燊督察撞致女途人截肢判社服令的案例，望法庭先为被告索取社服令报告。谭官直指，姚新燊的案件性质与本案不同，不接纳辩方的说法。

事主被撞倒后卷车底拖行20米始被发现

案情指，被告前年5月下午4时许，驾驶中型货车沿洗衣街往亚皆老街方向行驶，驾驶期间与随行同事交谈，不慎将过路的82岁姓邝女事主撞倒，惟被告没有及时停车，并辗过事主继续行驶。被告在碰撞后再驾驶货车行走约20米行驶后，被告才发现意外出现，立刻停下货车。

事主及后被送往医院抢救，惟终不治身亡。当时案发地没有过路灯，亦非行人过路处。被告被捕后在警诫下指，事主身穿深色衣物，故他或未能注意到事主，及后听见女性的尖叫，惟不清楚自己是否撞到某个物体，故在行驶约20米后才停下了货车。

54岁被告陈世鸣，报称中型货车司机，被控危险驾驶引致他人死亡罪。控罪指陈于2024年5月20日在旺角洗衣街近山东街，在道路上危险驾驶中型货车，引致邝丽珍死亡。

案件编号：DCCC92/2025

法庭记者：黄巧儿