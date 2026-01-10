1.25起坐商用车要戴安全带 冇扣随时罚$5000 一文睇清常见Q & A

所有公共交通工具和商用车，包括巴士，在1月25日起如已装安全带，乘客均须佩戴。针对法例生效初期的执行疑问，运输署与警方早前在记者会上厘清多项指引，包括若乘客遇上安全带损坏、旅游巴导游及校巴保母是否可继续站立？《星岛头条》整理各种容易遇上的问题，一文厘清指引，帮助读者避免误堕法网。

安全带新修订规例包括哪些车辆？

所有新登记公共及私家巴士

私家小巴

货车后排座位

特别用途车辆的司机和所有乘客座位

只要座位已安装安全带，司机及乘客均必须佩带

佩戴安全带有什么作用？

发生交通意外时，佩戴安全带能有效减低死亡或重伤的机会。

死亡风险减4成，重伤风险减7成

未有佩戴安全带有什么罚则？

任何上述车辆的登记车主或司机如无合理辩解而违反安装安全带的规定，最高可判处第2级罚款（现时为$5,000元）及监禁3个月。

任何上述车辆的司机或乘客如无合理辩解而没有佩戴座位上的安全带，最高可判处第2级罚款及监禁3个月。

如货车的后排座位上或特别用途车辆的任何乘客座位上的15岁以下乘客没有佩戴安全带，该司机亦须负上法律责任，最高可判处第1级罚款（现时为$2,000元）

执法初期，是否立刻处以罚款?

执行初期将配合各宣传教育工作

尽量向市民讲解及劝吁

合理办解可作为求情理由？

警方执法时亦会审视每宗个案实际情况

乘客因安全带失灵或损坏没有佩戴会否被检控？

确保安全带正常运作是司机的责任，乘客坐的座位如有失灵或损坏，应及时向司机报告，同时乘客在可行及安全情况下调位、到安全带有效运作的座位上。

若果遇上执法，乘客可向执法人员表明所坐的座位有失灵或损坏，执法人员将按情况处理。

导游因工作需在旅游巴站立是否违法？

导游可在开车前或停车后向游客讲解旅游要点

当车辆行驶时就必须扣好安全带安坐座位上

校巴上学童安全带松脱保母要即时助扣好？