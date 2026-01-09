启德邮轮码头塌闸意外 设施管理经理指闸门导向轮轴心生锈 曾拆轮订造但不影响闸门运作

启德邮轮码头2023年9月中发生工业意外，有滑动式折叠钢闸塌下压伤1名男保安，需要切除左脚脚掌以及右脚小腿。邮轮码头管理公司、保安公司及保安主任涉嫌没有保障安全被票控，众被告否认各1项传票控罪受审。邮轮码头管理公司设施管理经理今于九龙城裁判法院供称，检查发现铁闸导向轮轴心生锈，故拆去闸门尾轮取样订造，但同意不影响闸门运作，案发前近1年间每日开关2次未收过异常汇报。审讯下周续。

启德邮轮码头管理公司Worldwide Cruise Terminals(Hong Kong)Limited设施管理经理甘达文今出庭作供，案发前1年10月曾要求闸门公司明辉派员到场检查涉案E3铁闸，检查结果显示铁闸运作如常，惟闸门导向轮轴心生锈，故拆去闸门尾轮取样订造。甘达文于盘问下同意虽然导向轮轴心生锈，但不影响闸门运作，案发前近1年间每日开关2次，也从未有人汇报指闸门有异。

3名被告依次为启德邮轮码头管理公司Worldwide Cruise Terminals(Hong Kong)Limited、保安服务分判商世纪服务有限公司及世纪服务保安主任麦帼宝，分别被票控没有确保存放于处所的作业装置或物质是安全的罪、没有确保雇员的安全及健康罪及没有照顾在工作地点的人的安全及健康罪。

案件编号：KCS9612-9614/2024

法庭记者：陈子豪