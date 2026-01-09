Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

男子参与暴动 疑导致4警受伤 遭律政司入禀索偿

社会
更新时间：15:34 2026-01-09 HKT
发布时间：15:34 2026-01-09 HKT

已解散的「民间集会团队」于2020年1月在遮打花园举行集会，期间警方要求集会中止，有数十名示威者不满及集结，并追赶和袭击警员。其中一名当时19岁男子涉事被控暴动罪成、判囚58个月，事隔约6年后，律政司入禀区域法院向该男子索偿，指当日事件导致4名警察受伤，现向该男子追讨政府已支付的雇员补偿；入禀状并未列明索偿金额。

原告为律政司，被告为李旭熙。入禀状指，原告向被告追讨4名警察的雇员补偿，包括高级督察34135、警署警长54996、女警长57216及警员14804，该4人于2020年1月19日在工作期间受伤，而4人伤势是被告导致，故根据《雇员补偿条例》向其追讨政府已支付的雇员补偿、利息和讼费。

翻查资料，被告经刑事审讯后，被裁定暴动罪成，他另涉串谋有意图而导致身体受严重伤害则罪脱，当时法官裁定被告在长江中心外包围警员及以砖头施袭击。事后该4名警察送院诊治，高级督察头部须缝针、右手无名指有骨裂；警署警长的手部、背部及头部受伤；女警长前额和后脑须缝针、两只手指骨折；警员头部须缝6针、双手擦伤。

案件编号：DCCJ115/2026
法庭记者：王仁昌

