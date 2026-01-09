香港义工奖︱颁发46,000奖项较去年增逾四成 特首夫人：义工关怀精神成推动社会前行力量

由民政及青年事务局与义务工作发展局合办，香港赛马会慈善信托基金透过「赛马会众心行善」计划支持的年度义工嘉许—「香港义工奖颁奖礼暨论坛2025」于今日（9日）及明日（10日）举行，颁发逾46,000个奖项，较去年增加逾四成，以表扬一众本地杰出义工、青年义工/团队、企业、非商业机构、屋苑及学校等，肯定他们对社会的贡献。主礼嘉宾之一的行政长官夫人、荣誉赞助人及义工总领袖李林丽婵表示，义工展示的关怀精神成为推动社会前行的力量，构建关爱共融的香港。

善用科技提升义工服务成效

李林丽婵在致辞中指出，今年义工奖的主题为「创新领航，行义新时代」。随着创新科技迅速发展，义务工作应与时并进，善用科技提升义工服务的成效。她勉励一众得奖义工继续参与义工服务，并呼吁更多市民加入义工行列，「将关爱精神宣扬出去」。

香港赛马会董事胡家骠亦表示，马会早于上世纪七十年代已与义务工作发展局携手合作，推广义工服务。近年马会主导开展「赛马会众心行善」计划，致力推广「义工影响力」的理念，并支持增设多个义工奖项，全面肯定不同界别的贡献，促进义务工作的可持续发展。

「香港义工奖2025」奖项包括「义勇奖」、杰出系列的「赛马会众心行善杰出跃晋义工奖」、「赛马会众心行善杰出常青义工奖」、「赛马会众心行善杰出爱心学校奖」等，时数系列的「企业及非商业机构奖（义工时数）」、「个人奖（义工时数）」、「青年制服团体义工奖（义工时数）」等，以及「十大杰出义工」、「十大爱心屋苑」及「十大爱心学校」等。

今年首设主题演讲及圆桌论坛

今年设立的「十大杰出义工」，从各杰出类别中甄选具卓越贡献的义工，向他们的无私奉献致以崇高敬意。同为今年增设的「青年制服团体义工奖（义工时数）」奖项，旨在鼓励青年透过参与制服团体展现行义精神，向有需要人士送上关怀。

除了颁奖环节外，大会亦首次设有主题演讲及圆桌论坛，邀请内地、本地及海外专家学者，共同探讨企业创科与义工发展、创科与青年义工服务，以及精神健康与义工服务等议题，为义务工作的可持续发展带来前瞻性分享。

义务工作发展局主席彭韵僖表示，很荣幸邀请到各地专家及学者参与，分享义工经验与创新理念，一同探索义工服务的新方向，携手将「人人行义」的精神推广得更广、更远。

记者、摄影：曾智华

