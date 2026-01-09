Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

41岁菲佣虐待雇主11个月大婴儿 称不堪工作压力犯案 认虐儿罪判囚5个月

社会
更新时间：13:45 2026-01-09 HKT
发布时间：13:45 2026-01-09 HKT

41岁菲佣拍打雇主11个月大婴儿的背部，又拉扯婴儿的身体和颈部等，今于东区裁判法院承认一项「对所看管儿童或少年人虐待或忽略」罪。辩方求情指，被告不堪工作压力而犯案，对婴儿及其家人感到抱歉，而事件亦没有对婴儿造成严重或永久伤害。主任裁判官张志伟判刑指案情严重，被告违反诚信，而婴儿当时仅年约1岁及非常脆弱，终判囚5个月。

婴儿呕吐表现不寻常揭虐儿事件

被告以A.J.B.作代号，承认于2025年11月11日在跑马地连道1号嘉兰阁某单位，身为超过16岁而对11个月的儿童，即X负有管养、看管或照顾责任的人，故意虐待或忽略X。

案情指，被告于去年8月入职，案发当日婴儿的祖母发现他有呕吐及不寻常的头部活动，婴儿的母亲遂翻看家中闭路电视，发现被告曾拉扯婴儿的上身和颈部，及拍打其背部，并曾把他推倒及使其头部撞到婴儿床垫，母亲于是报警。

官指被告违反诚信不只一次伤害婴儿

被告过去没有案底，辩方求情指她首次来港工作，因不堪工作压力及不适应工作环境而犯案，对婴儿及其家人感到抱歉，幸好事件亦没有对婴儿造成严重或永久伤害。

张官判刑指，被告受到雇主的信任去照顾婴儿，她犯案属违反诚信，而婴儿当时仅年约1岁，身体非常脆弱，被告却拉扯其身体及推他，令他不止一次受到撞击，案情严重，惟被告认罪，终判囚5个月。

案件编号：ESCC2946/2025
法庭记者：王仁昌

