地产经纪收赌注逾340万元罪成 官斥：以烂赌借口掩饰频密地收赌注 押后至1.23求情

59岁地产经纪在4年间向友人就足球赛事非法收受赌注共逾340万元，遭廉署起诉两项收受赌注罪。涉案男子早前否认控罪受审，暂委法官韦汉熙今早在荃湾裁判法院（暂区域法院）颁下裁决理由书，引述被告自辩时否认收受赌注，曾致电戒赌热线寻求协助，惟因难于启齿提及「赌钱赌到俾人告」而缺席会面。韦官直指，被告企图以烂赌的借口来掩饰在案中以庄家身份几乎来者不拒地频密大量收受赌注，终裁定被告全部罪名成立，将案件押后至1月23日求情，期间被告续准保释候惩。

被告赖国骠，报称地产经纪，被控两项收受赌注罪。控罪指，他于2016年11月至2020年3月期间从事收受赌注及单独或与另一人一起经营足球赛事非法外围投注生意，收受赌注共逾340万元。

被告以庄家身份大量及频密地收取赌注

韦官颁下裁决理由书指，被告与相识多年的友人建立7人的「鸡五之友」WhatsApp 群组，他们不时有各式各样，包括赌博的活动，被告亦有参与其中。韦官引述被告自辩供词，表示曾在酒吧消遣时与友人「打牙骹」对赌，直言「先头大家都系去打下牙骹呀，赌下啤酒呀，咁佢钟意曼联，我又钟意利物浦，咁咪大家有个打牙骹对赌嘅情况啰」。惟友人下注的球队与被告相同时，被告不但从没拒绝过对方下注，更如庄家般就同一场赛事接受两边球队的下注，韦官认为其行为根本不仅是「牙骹」战。

韦官形容被告「基本上是来者不拒」，近乎每日都作出报盘、接受下注、结清赌注等活动，而这些活动时间涵盖早上、午间、黄昏、晚上，甚至凌晨时分。在涉案的对赌中，被告无一例外地是受注人，被告以庄家身份大量及频密地向7名「鸡五之友」收取赌注。韦官直指，被告在同日向友人开出数个球盘，及接受友人在同日就数场赛事下注的情况经常发生。韦官认为，被告在涉案期间可算经常性地接受赌注，而非偶尔性地跟友人以打牙骹方式按各自心水私下对赌。

官指被告图以烂赌借口掩饰犯案

韦官引述辩方立场，指被告向不同下注者以甚为客气的口吻作出要求，如「方便入数吗」及「小赌怡情」等，均非生意上所使用的谈吐，显示双方只是朋友之间对赌。惟韦官认为，被告是有鉴于下注者是其友人，为保持彼此之间良好的关系，才以客套口吻向友人提出要求，以求较顺利地从友人收取赌博欠款，或令友人继续向他下注。

韦官续指，被告否认收受赌注，自辩时表示案发后才意识到自己实在赌得太厉害，故此曾一度致电戒赌热线寻求协助，惟其后又没有与有关人员见面，因感觉难于启齿说出求助是因「赌钱赌到俾人告」。韦官认为，若被告真的意识到自己赌得太过份，又有决心及勇气打戒赌热线求助，没有理由会觉得说出求助原因是件难堪之事，故认为被告企图以烂赌的借口来掩饰在案中经常性、大量及频密地以庄家身份几乎来者不拒地接受赌注，终裁定被告全部罪名成立，将案件押后至1月23日求情，期间被告续准保释候惩。

案件编号：DCCC48/2023

法庭记者：黄巧儿