榄球运动员涉非礼及损坏警署羁留处的门闩 准保释至3月讯

33岁萨摩亚籍榄球运动员去年9月涉于中环酒吧内非礼一名女子，被捕后再涉嫌损坏中区警署羁留处的门闩。他因而被控猥亵侵犯和刑事损坏罪，案件今于东区裁判法院提堂，被告暂毋须答辩，以待辩方索取文件。张志伟主任裁判官押后案件至3月6日再讯，续准被告以500元担保外出。

被告Solomona Penesa Faizal，被控于2025年9月28日在中环云咸街云明行BAR Bobby's Rabble猥亵侵犯X；及同日在中区警署临时羁留处1号无合法辩解而损坏属于香港警务处的门闩，意图损坏该财产或罔顾该财产是否会被损坏。

案件编号：ESCC93/2026

法庭记者：王仁昌