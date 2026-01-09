Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

榄球运动员涉非礼及损坏警署羁留处的门闩 准保释至3月讯

社会
更新时间：12:58 2026-01-09 HKT
发布时间：12:58 2026-01-09 HKT

33岁萨摩亚籍榄球运动员去年9月涉于中环酒吧内非礼一名女子，被捕后再涉嫌损坏中区警署羁留处的门闩。他因而被控猥亵侵犯和刑事损坏罪，案件今于东区裁判法院提堂，被告暂毋须答辩，以待辩方索取文件。张志伟主任裁判官押后案件至3月6日再讯，续准被告以500元担保外出。

被告Solomona Penesa Faizal，被控于2025年9月28日在中环云咸街云明行BAR Bobby's Rabble猥亵侵犯X；及同日在中区警署临时羁留处1号无合法辩解而损坏属于香港警务处的门闩，意图损坏该财产或罔顾该财产是否会被损坏。

案件编号：ESCC93/2026
法庭记者：王仁昌

↓立即下载星岛头条App↓

