天气｜天文台料明早相当清凉最低14°C 1.18渣马天晴日间干燥 最低气温17°C

现时影响华南沿岸的冬季季候风正逐渐缓和，该区普遍晴朗及非常干燥。天文台预料周末期间天气仍然非常干燥，早上相当清凉，最低气温为14°C，新界部分地区气温显著较低。将于1月18日举行的渣打香港马拉松，天文台预料当日气温介乎17°C至22°C，日间干燥，湿度在55至80%。

天文台预测本港下午及今晚天晴，气温介乎13°C至19°C，下午阳光充沛及非常干燥。吹轻微至和缓东北风。正午时分，本港各区的相对湿度普遍维持在30%左右。

东北季候风会在未来一两日继续为华南沿岸带来普遍晴朗及非常干燥的天气，该区早上相当清凉，内陆地区寒冷。天文台展望，周末期间天气仍然非常干燥，早上相当清凉，最低气温为14°C，新界部分地区气温显著较低。

而一股达强风程度的偏东气流会在下周初影响广东沿岸，周日（11日）稍后东风增强，预料干燥的东北季候风会在下周中至后期为沿岸地区带来大致晴朗的天气。下周一（12日）短暂时间有阳光，气温介乎15°C至19°C。随后两三日日间和暖。

