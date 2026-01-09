Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天气｜天文台料明早相当清凉最低14°C 1.18渣马天晴日间干燥 最低气温17°C

社会
更新时间：13:25 2026-01-09 HKT
发布时间：13:25 2026-01-09 HKT

现时影响华南沿岸的冬季季候风正逐渐缓和，该区普遍晴朗及非常干燥。天文台预料周末期间天气仍然非常干燥，早上相当清凉，最低气温为14°C，新界部分地区气温显著较低。将于1月18日举行的渣打香港马拉松，天文台预料当日气温介乎17°C至22°C，日间干燥，湿度在55至80%。

天文台预测本港下午及今晚天晴，气温介乎13°C至19°C，下午阳光充沛及非常干燥。吹轻微至和缓东北风。正午时分，本港各区的相对湿度普遍维持在30%左右。

东北季候风会在未来一两日继续为华南沿岸带来普遍晴朗及非常干燥的天气，该区早上相当清凉，内陆地区寒冷。天文台展望，周末期间天气仍然非常干燥，早上相当清凉，最低气温为14°C，新界部分地区气温显著较低。

而一股达强风程度的偏东气流会在下周初影响广东沿岸，周日（11日）稍后东风增强，预料干燥的东北季候风会在下周中至后期为沿岸地区带来大致晴朗的天气。下周一（12日）短暂时间有阳光，气温介乎15°C至19°C。随后两三日日间和暖。

另外，渣打香港马拉松将于1月18日举行，天文台预料当日天气大致天晴，日间干燥，气温介乎17°C至22°C，湿度55至80%，东北风3至4级。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
15小时前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
18小时前
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
2026-01-08 10:00 HKT
71岁TVB「亿万绿叶」健康亮红灯？身形再度暴瘦惹人忧 吸金力惊人仍被儿子疏离嫌弃
71岁TVB「亿万绿叶」健康亮红灯？身形再度暴瘦惹人忧 吸金力惊人仍被儿子疏离嫌弃
影视圈
5小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
23小时前
韩国飞香港一载客284人客机飞行途中机舱内起火。 韩亚航空FB
韩亚航空惊魂｜飞香港载284人客机舱内起火 因「尿袋」自燃惹祸
即时国际
5小时前
传特朗普政府研向格陵兰居民派钱　每人最多10万美元换加入美国
00:57
传特朗普政府研向格陵兰居民派钱　每人最多10万美元换加入美国
即时国际
4小时前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
21小时前
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
3小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT