Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天气｜天文台再发霜冻警告 料明早新界局部地区或现霜 1.18渣马天晴干燥 最低气温17°C

社会
更新时间：13:25 2026-01-09 HKT
发布时间：13:25 2026-01-09 HKT

现时影响华南沿岸的冬季季候风正逐渐缓和，该区普遍晴朗及非常干燥。天文台预料周末期间天气仍然非常干燥，早上相当清凉，最低气温为14°C，新界部分地区气温显著较低。将于1月18日举行的渣打香港马拉松，天文台预料当日气温介乎17°C至22°C，日间干燥，湿度在55至80%。天文台下午4时半再度发出霜冻警告，提醒农友及有关人士，明早新界局部地区可能出现地面霜。

天文台预测本港下午及今晚天晴，气温介乎13°C至19°C，下午阳光充沛及非常干燥。吹轻微至和缓东北风。正午时分，本港各区的相对湿度普遍维持在30%左右。

东北季候风会在未来一两日继续为华南沿岸带来普遍晴朗及非常干燥的天气，该区早上相当清凉，内陆地区寒冷。天文台展望，周末期间天气仍然非常干燥，早上相当清凉，最低气温为14°C，新界部分地区气温显著较低。

而一股达强风程度的偏东气流会在下周初影响广东沿岸，周日（11日）稍后东风增强，预料干燥的东北季候风会在下周中至后期为沿岸地区带来大致晴朗的天气。下周一（12日）短暂时间有阳光，气温介乎15°C至19°C。随后两三日日间和暖。

另外，渣打香港马拉松将于1月18日举行，天文台预料当日天气大致天晴，日间干燥，气温介乎17°C至22°C，湿度55至80%，东北风3至4级。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
影视圈
8小时前
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
影视圈
6小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
4小时前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
21小时前
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
2026-01-08 10:00 HKT
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
18小时前
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
6小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
4小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
2026-01-08 14:40 HKT
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT