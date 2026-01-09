嘉道理家族旗下公司申令禁止前雇员骚扰原被拒 终院裁定公司可代表雇员申令兴讼

嘉道理家族旗下嘉道理父子有限公司有法律部前雇员不满未获升迁，2年间向前雇主等发送了超过500封电邮，嘉道理父子有限公司于是代表雇员向法庭申令禁止骚扰行为及索偿。原讼庭早前认为公司无法为骚扰侵权行为兴讼，驳回申请。案件今上诉至终审法院，终审庭罗列骚扰行为4元素，一致裁定上诉部分得直，指公司可申请禁制令，亦可代表雇员兴讼，以制止其雇员在工作期间受骚扰。

原告为嘉道理父子有限公司，代表其现任与前任主管人员、雇员与代理人，被告为原告法律部前雇员Samantha Jane Bradley。本案争议为在香港普通法下，骚扰可否构成民事侵权的诉因；如可，公司作为法人无法感受情绪，又可否依赖骚扰侵权提出申索；另外若公司雇主自身就骚扰没有诉因，可否申请禁制令，制止针对其主管人员、雇员、代理人或律师的骚扰行为。

判词交代被告向原告公司、主管人员、雇员、代理人及律师发送了超过500封电邮，指控原告各种失当行为，而指控被指属虚假。原告遂基于骚扰提出申索，并申请禁制令以制止被告继续及索偿。原告申令先遭原讼庭驳回，后向上诉庭上诉得直，可继续审讯，被告今上诉至终审法院。

判词今指骚扰行为在数码时代可轻易及频繁地发生，显而易见有需要承认骚扰为民事侵权，并厘定构成骚扰侵权行为的4个元素。判词中说明4个元素：首先，相关行为必须具足够重复性、不合理且具压迫性，而骚扰者理应知道行为会引起受害人忧虑、惊恐、情绪困扰或烦扰；其次，行为必须构成「骚扰」一词一般字面意义；第三，骚扰者必须意图伤害受害人，或罔顾是否对受害人造成伤害；第四，受害人必须因骚扰者的行为而遭受情绪困扰或更严重的后果，仅有经济损失并不足够。

判词续指，然而民事申索骚扰侵权行为的具体界限，包括相关抗辩理由等，则需由法庭按每宗案件和实际经验逐步厘清。而公司因为无法遭受情绪困扰，不能起诉骚扰行为，若公司成为骚扰目标，或可根据经济侵权行为提出申索。

判词最后认为私营公司雇主有普通法责任为雇员提供安全工作环境，如雇员在工作期间遭遇骚扰且干扰到雇主履行责任，法庭可拓阔原有禁制令范围以涵盖私营公司雇主，针对相关骚扰行为。因此，法庭裁定原告可申请禁制令，亦可代表现任雇员兴讼，以制止其雇员在工作期间受骚扰，然而禁制令不会延伸至影响雇员的私生活，也不会延伸原告前雇员。终审庭终一致裁定上诉部分得直，并准许原告大幅修订申索陈述书，以待法庭进一步指示。

案件编号：FACV3/2025

法庭记者：陈子豪