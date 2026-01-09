公院收费︱病人涌社署申减免 高峰期日接逾百宗申请 工会批分工不清 促集中处理

公营医疗收费改革已于今年1月1日起正式实施，医疗费用大增，政府推出宽医疗费用减免机制，预料多达140万人受惠。近日多名病人到社署综合家庭服务中心或各公立医院的社会服务部提出申请。社署社工总工会主席梁建雄今日(9日)接受电台访问时指出，医院的申请机制因人手不足而「塞车」，大量市民涌向各区的综合家庭服务中心求助，以往一个中心一星期可能只有一至两宗相关申请，但现时每日都面对数十宗，高峰期有中心更曾单日过百宗申请。

医院「专队」不堪重负 申请者被迫转向社区

梁建雄指出，在新机制下，主要负责处理申请的是医院管理局（医管局）辖下新成立的「专队」。理想的流程是市民到医院内的专队提交申请并进行资产审查；而社署综合家庭服务中心则处理主要在家庭医学中心的申请者，现实是专队根本无法应付庞大的申请量。

梁建雄以新界东某医院为例，市民前往求助时，仅被安排到「分流房」作基本解说，然后便需预约至三个月后才能正式会见专队及提交文件。在轮候无门及资讯混乱下，有病人转而向社署的综合家庭服务中心求助。

审查机制名存实亡 或违政策原意

梁建雄引述消息指，有医院一日批出二百张豁免证明书，有医务社工无足够时间进行财政审查，但由于担心费用影响病人求医意欲，只能以「社会性原因」批出申请，违反政策原意。

倡设中央办事处 统一处理申请

针对当前的混乱状况，梁建雄建议医管局增加医务社工人手，设立一至两个「大型中央办事处」，集中资源和人手处理所有申请。他建议配合使用网上预约系统，让流程更具效率和系统化。