Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉教唆他人虚报学历及工作经验申高才通 3男续准保释至5月再讯

社会
更新时间：11:47 2026-01-09 HKT
发布时间：11:47 2026-01-09 HKT

3男涉嫌于前年教唆他人虚报大学学历，以及拥有至少3年工作经验，以申请「高才通」。3人同被控为取得入境证而教唆作出虚假陈述罪，今于沙田裁判法院再提堂。控方申请押后作进一步调查，涉及其他控罪和跨境财务，获署理主任裁判官郑纪航批准，案件押后至5月8日再讯，3名被告继续保释，其中1人获准短暂离港。

3名被告依次为41岁王亮、49岁⾺绍云及56岁杨冠永，他们被控一项为取得入境证而教唆、怂使或促致作出虚假陈述罪。

控罪指，3人于2024年3月29日或该日前后，在香港，教唆、怂使或促致潘哲为取得入境证，即一张根据高端人才通行证计划的入境许可，而作出明知为虚假或自己亦不信为真实的陈述，即申请时潘声称曾获高才通计划下的合资格大学颁授学士学位，并在紧接申请前5年内，累积至少3年工作经验。

被告杨冠永。刘骏轩摄
被告杨冠永。刘骏轩摄

其中一被告获准短暂离港

控方申请押后4个月，期间将作进一步调查，当中涉及其他控罪，以及跨境财务，其后再索律政司意见。辩方则指，再押后会使案件横跨逾1年，希望是最后一次。辩方又为首被告王亮申请更改保释条件，获郑官批准，王亮获准在1月至3月期间离港。

王续获准以2万元等条件保释，他另须自签担保35万元和人事担保15万元；马及杨各以2万元等条件保释。3人均不得离开香港，只有王能在指定时间内短暂离港。

案件编号：STCC1401/2025
法庭记者：雷璟怡

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
14小时前
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
2026-01-08 10:00 HKT
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
16小时前
71岁TVB「亿万绿叶」健康亮红灯？身形再度暴瘦惹人忧 吸金力惊人仍被儿子疏离嫌弃
71岁TVB「亿万绿叶」健康亮红灯？身形再度暴瘦惹人忧 吸金力惊人仍被儿子疏离嫌弃
影视圈
3小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
22小时前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
19小时前
传特朗普政府研向格陵兰居民派钱　每人最多10万美元换加入美国
传特朗普政府研向格陵兰居民派钱　每人最多10万美元换加入美国
即时国际
2小时前
韩国飞香港一载客284人客机飞行途中机舱内起火。 韩亚航空FB
韩亚航空惊魂｜飞香港载284人客机舱内起火 因「尿袋」自燃惹祸
即时国际
3小时前
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
影视圈
17小时前
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
2小时前