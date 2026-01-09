涉教唆他人虚报学历及工作经验申高才通 3男续准保释至5月再讯

3男涉嫌于前年教唆他人虚报大学学历，以及拥有至少3年工作经验，以申请「高才通」。3人同被控为取得入境证而教唆作出虚假陈述罪，今于沙田裁判法院再提堂。控方申请押后作进一步调查，涉及其他控罪和跨境财务，获署理主任裁判官郑纪航批准，案件押后至5月8日再讯，3名被告继续保释，其中1人获准短暂离港。

3名被告依次为41岁王亮、49岁⾺绍云及56岁杨冠永，他们被控一项为取得入境证而教唆、怂使或促致作出虚假陈述罪。

控罪指，3人于2024年3月29日或该日前后，在香港，教唆、怂使或促致潘哲为取得入境证，即一张根据高端人才通行证计划的入境许可，而作出明知为虚假或自己亦不信为真实的陈述，即申请时潘声称曾获高才通计划下的合资格大学颁授学士学位，并在紧接申请前5年内，累积至少3年工作经验。

被告杨冠永。刘骏轩摄

其中一被告获准短暂离港

控方申请押后4个月，期间将作进一步调查，当中涉及其他控罪，以及跨境财务，其后再索律政司意见。辩方则指，再押后会使案件横跨逾1年，希望是最后一次。辩方又为首被告王亮申请更改保释条件，获郑官批准，王亮获准在1月至3月期间离港。

王续获准以2万元等条件保释，他另须自签担保35万元和人事担保15万元；马及杨各以2万元等条件保释。3人均不得离开香港，只有王能在指定时间内短暂离港。

案件编号：STCC1401/2025

法庭记者：雷璟怡