法改会倡立法规范五类电脑网络罪行 非法干扰电脑数据最高可判终身监禁

法律改革委员会今（9日）发表《依赖电脑网络的罪行及司法管辖权事宜》报告书，建议针对五类涉及电脑网络的罪行立法，包括非法取览程式或数据、非法截取电脑数据、非法干扰电脑数据、非法干扰电脑系统及提供或管有用作犯罪的器材或数据。报告书建议，若违反五项罪行一经定罪，可判监2年及14年；如涉干犯非法干扰数据或电脑系统的加重罪行，最高可判终身监禁。

报告书建议设独立制度 认可网络安全从业员

其中针对非法取览程式或数据行为，报告书建议，纯粹在未获授权下取览即属犯罪，认可网路安全从业员可获特定免责辩护。非认可网路安全从业员，可用「真正的网络安全目的」、「为保障儿童利益而取览」、「为真正的研究目的而取览」作免责辩护。委员会指，相信立法可为包含大量私人资料的电脑数据，得到更好保护。

报告书同时建议设独立制度，对网络安全从业员进行认可。具体细节，包括认可要求、从业员责任、认可团体由何方管理等，待政府决定。

法律改革委员会今日（9日）举行记者会。

法律改革委员会电脑网络罪行小组委员会主席陈政龙。

