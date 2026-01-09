Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龙城泰菜店遭淋腐液案两男罪成 主脑判囚15年 顶证者监禁7年半

社会
更新时间：11:12 2026-01-09 HKT
发布时间：11:12 2026-01-09 HKT

2022年九龙城贾炳达道泰式串烧店「Man Kee BBQ & Thaifood」遭人淋泼腐蚀性液体，5人被溅中受伤。两名男子均已被裁定串谋意图使身体受严重伤害而淋泼腐蚀性液体罪成，高等法院法官陈庆伟今判刑指，被告随机袭击无辜路人，包括三名成人及两名儿童，即使他们伤势康复良好，也因事件造成严重心理创伤，涉案腐蚀性液体浓度更高达八成以上，5人只是幸运才没有永久性伤残。陈官考虑到幕后主脑一手策划本案，判囚15年；出庭顶证主脑者则可获减刑一半，判囚7年半。

两名被告刘继成与李惠朝被控于2022年4月12至14日期间，串谋意图使未指明的个人烧伤、受残害、外貌毁损、成为伤残或身体受严重伤害，而非法及恶意在九龙城贾炳达道61号「Man Kee BBQ & Thaifood」外面，向该些未指明的个人淋泼硫酸。

刘继成否认控罪后受审，陪审团最终一致裁定他串谋意图使身体受严重伤害而淋泼腐蚀性液体罪成。李惠朝2023年已承认串谋意图使身体受严重伤害而淋泼腐蚀性液体罪，去年以控方证人身份出庭顶证刘继成。

案件编号：HCCC290/2023及HCCC86/2024
法庭记者：刘晓曦

