流感｜夏季流感共录532宗成人重症345死 儿童个案较上季「稍稍为多」

衞生署衞生防护中心早前宣布，本港的夏季流感季节已经结束，而冬季流感季节即将到临。衞生防护中心总监徐乐坚今日（9日）在电台节目表示，最近的数据显示，本港流感病毒阳性比率已由高位的4.94%回落至4.08%，入院率亦降至基线以下，标志著夏季流感季节的结束。本次季节主要由甲型（H3）流感病毒株主导，主要影响一老一幼。

他提到夏季流感持续约4个月，共录得532宗成人严重个案，当中包括345人死亡，数字与过往的夏季流感季节相若。不过，儿童重症个案则录得25宗，较上一个冬季流感季节「稍稍为多」。他认为，夏季流感高峰的出现，正值9月开学时间，部分学童未接种疫苗有关。

病毒株或现转变 市民切勿掉以轻心

徐乐坚又提到，夏季及冬季流感并无重叠，现时属流感感染低水平，但难以准确预测冬季流感季节开始时间。根据过往经验，高峰期通常在一月至三月之间出现，且往往与天气显著转冷及农历假期前后有关。

他特别提醒，流感病毒的特性是「经常转变」。即使夏季流感以甲型（H3）为主，亦不能排除冬季时会转为由甲型（H1）或其他病毒株主导。他特别提到2024年，主要病毒株由甲3型转变为甲1型，令整个流感季节延长至七个月。

