宏福苑大火｜建造业议会首批1.2万张棚网下周四抵港 伍新华：按工程缓急先后分配

大埔宏福苑发生五级火灾后，棚网安全问题备受关注。建造业议会早前为业界统筹集体采购及检测棚网，并于上月底向两家供应商订购共约5万张棚网。首批1.2万张棚网预计下周四（15日）运抵香港，将优先提供予工程接近完成、需求较急切的承建商。香港建造业分包商联会会长伍新华表示，按缓急先后分配属合理安排。

伍新华今（9日）在电台节目中指出，生产需分批次进行，必然存在先后次序，政府按缓急先后作出安排属于正常做法。接近完工或有危险的工程，可优先向建造业议会采购棚网，部分工程有望在农历新年前完工拆棚。此外，若工程涉及隐患，例如急需处理渗水问题，承建商也可向建造业议会提出优先采购申请。全部5万张棚网有望于农历新年前交付业界，但仍需视实际进度而定。

新购棚网采用热熔技术 内置RFID追踪系统

伍新华进一步说明，新采购的棚网采用热熔技术，将阻燃物料与胶粒融合后拉丝制成，相关物料均含有阻燃剂，相比以往采用浸泡方式处理的棚网更为稳定耐用，不易因日晒变脆，防护效果更佳。每张棚网均内置RFID追踪系统，记录厂商及检测资料，如同棚网的「身份证」。运抵香港并完成检测后，相关资料将输入系统，他相信此举能有效防止造假或偷换物料。

料日后具阻燃性棚网价格会回落

他亦提到，目前每张合规棚网价格为170元，以往不合规格的棚网最低约50元一张，合规的浸泡式棚网约100元，而新型混合式棚网成本约110元，连同检测费及追踪标签费用约60元。以一座约25层高的大厦为例，约需600张棚网，每张增加60元成本，即总成本上升约3.6万元。

关于过渡期后的安排，伍新华指出，现时棚网价格已包含检测费用，目前定价较为保守，相信未来有下调空间。他希望建造业议会日后能制订棚网供应商名册，供业界参考选用。

相关新闻：

宏福苑大火｜建造业议会统一采购5万张棚网 首批下周四抵港 每张$170

宏福苑大火︱屋宇署公布棚网阻燃检测抽样新规定 香港建造学院新田训练场将用作场外取样

大埔宏福苑五级火｜建造业议会称棚网抽样数目及位置按国际规定 未通过测试整批禁用

