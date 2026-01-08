Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

花墟重建︱业主嫌收购呎价1.5万元太低：至少1.8万 租客 : 不舍花墟景致

社会
更新时间：22:11 2026-01-08 HKT
发布时间：22:11 2026-01-08 HKT

市区重建局今日（8日）向旺角洗衣街及花墟道发展计划受影响的物业业主发出收购建议，表示将以实用面积每平方呎15,377元作收购价。《星岛头条》记者晚上到收购范围一带访问业主及住户意见，有业主认为收购价呎价过低，期望至少每呎18,000、甚至20,000元。不少租客也表示不舍得花墟一带景致，希望能保持社区原貌。

业主：至少$1.8万/呎  将争取更高收购价

居于花墟道十多年的欧先生直言，收购价远低于期望，「希望价位越高越好，期望18,000至20,000元」。欧先生表示将出席随后的简介会，尝试争取提高收购价。针对「楼换楼」安排，他认为需要更多时间考虑，并指60 天的决定期限不足。

欧先生表示，初搬入花墟道时对每日热闹喧嚣不太习惯，但随时间过去，这些声音反而成为生活韵味。他坦言，即使未来搬迁，也会选择在同区居住。

住客叹「以后很难再悠闲地逛花墟了」

而租户同样受影响，居于洗衣街一年多的租客Neon表示无奈，指是看到大堂墙上通告才得悉消息。不过她亦指，重建工程至少需时两年，故尚有充裕时间寻找合适租盘。她又对须搬迁感惋惜，叹称「以后很难再悠闲地逛花墟了」。

另一位不愿上镜的高先生同样感到失落。他指洗衣街数幢楼宇尚未完成已经持续一年的「大维修」，现又突然收到收购通知，形容是「祸不单行」。

记者：曾智华

摄影：何家豪

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
13小时前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
6小时前
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
01:24
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
即时国际
36分钟前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
8小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
影视圈
4小时前
谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景
谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景
即时娱乐
11小时前
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5 
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5
饮食
5小时前
00:57
李慧琼当选立法会主席 月薪跳升至逾21万元 享「LC 1」专用车牌 还有这些福利...
政情
6小时前
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
时尚购物
11小时前