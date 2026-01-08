花墟重建︱业主嫌收购呎价1.5万元太低：至少1.8万 租客 : 不舍花墟景致

市区重建局今日（8日）向旺角洗衣街及花墟道发展计划受影响的物业业主发出收购建议，表示将以实用面积每平方呎15,377元作收购价。《星岛头条》记者晚上到收购范围一带访问业主及住户意见，有业主认为收购价呎价过低，期望至少每呎18,000、甚至20,000元。不少租客也表示不舍得花墟一带景致，希望能保持社区原貌。

业主：至少$1.8万/呎 将争取更高收购价

居于花墟道十多年的欧先生直言，收购价远低于期望，「希望价位越高越好，期望18,000至20,000元」。欧先生表示将出席随后的简介会，尝试争取提高收购价。针对「楼换楼」安排，他认为需要更多时间考虑，并指60 天的决定期限不足。

欧先生表示，初搬入花墟道时对每日热闹喧嚣不太习惯，但随时间过去，这些声音反而成为生活韵味。他坦言，即使未来搬迁，也会选择在同区居住。

住客叹「以后很难再悠闲地逛花墟了」

而租户同样受影响，居于洗衣街一年多的租客Neon表示无奈，指是看到大堂墙上通告才得悉消息。不过她亦指，重建工程至少需时两年，故尚有充裕时间寻找合适租盘。她又对须搬迁感惋惜，叹称「以后很难再悠闲地逛花墟了」。

另一位不愿上镜的高先生同样感到失落。他指洗衣街数幢楼宇尚未完成已经持续一年的「大维修」，现又突然收到收购通知，形容是「祸不单行」。

记者：曾智华

摄影：何家豪