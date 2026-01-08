渣马︱附近两运动场维修 练跑被迫转战斧山道 跑道越夜越缤纷 跑手叹：人多到好似花市

年度体育盛事渣打马拉松将于下周日（18日）举行，不少跑手进入最后备战阶段。不过，康文署辖下的九龙湾及将军澳运动场主场跑道因维修而关闭，不少跑手需「跨区」转至斧山道运动场训练。网上流传周二晚上更一度有近五、六百人使用，场面挤迫。记者今晚（8日）到场，目测过百人使用，有跑手认为人流属合理水平。

运动场提早至5时半开闸 跑道越夜越缤纷

记者下午5时许到斧山道运动场，初时闸门紧闭，告示称场地已被租用至下午6时。至下午5时半，运动场职员提早开闸，让市民内进。随着入夜，跑手人数逐渐增加，至晚上7至8时达高峰，场内有过百名跑手同时练跑，储物柜使用率亦接近九成。

李小姐：人多反而更有气氛 大家一齐冲刺

奋进跑步会的李小姐表示，其跑步班由九龙湾运动场转至斧山道运动场，学员普遍觉得方便，因不少人居于钻石山及黄大仙一带。她指，人数与平日九龙湾运动场相若，未算夸张，又形容渣马前运动场人多属正常，「人多反而更有气氛，大家一齐冲刺。」她补充，街跑受路况及行人影响，难以进行高速训练，运动场仍是不可替代。

居于观塘区的跑手余先生则笑称，将军澳及九龙湾两个主要训练场地同时关闭，「被迫来斧山道练跑」。他指场地邻近港铁站，交通方便，但周二人流曾为平日的四、五倍，因场地当晚被田总预约至晚上七时半。他认为今晚人流已回复正常，与九龙湾运动场平日情况相若。

跑步教练：斧山道运动场逼到似花市

今日下午将军澳运动场主场仍然关闭，场内可见工人施工，不少跑者只能在场外公园及街道「街跑」。跑步教练林先生表示，将军澳一向是热门跑步地点，运动场关闭难免对跑者造成不便。他指，过去大半年部分跑步班改到九龙湾及斧山道运动场训练，「但近日九龙湾运动场亦关闭，斧山道运动场挤逼得像花市。」他又指，副场长期被田总预约，而邓肇坚运动场距离较远，驾车需塞车逾半小时，难称「同区」。

资深跑手建议互相迁就 分快慢线跑免生意外

资深马拉松跑手黎可基表示，运动场的标准跑道，可让跑手进行均速训练及间歇跑训练时，较易掌握时间；而近年本港运动风气改善，渣马等大赛前两、三个月，各运动场逼满跑手的情况，已屡见不鲜，「一般训练计划，通常周六、日跑长距离，路跑较多。跑手周一休息后，周二起运动场就开始多人。」他直言，路跑难以完全取替跑道练习，建议跑手互相迁就，「例如第一、二、三线快跑，第七、八线慢跑，避免出现危险。」

根据康文署网站资料，将军澳运动场主场自去年6月2日至今年3月27日暂停开放，以进行跑道翻新工程；九龙湾运动场亦由上周五起至9月29日暂停开放。署方表示，将军澳市民可使用该运动场副场、香港单车馆公园缓跑径或西贡邓肇坚运动场；九龙湾运动场关闭期间，市民可转往黄大仙区斧山道运动场及九龙城区九龙仔运动场。

