公院收费改革｜实施首周急症室日均求诊人次4592 跌12% 紧急病人平均等候时间缩短3分钟

医院管理局发言人今日（8日）表示，公营医疗收费改革实施一星期以来，公立医院急症室运作畅顺，整体求诊人次有所减少。急症室做到集中资源救急扶危，所有危殆和危急病人均可得到及时的治疗，病人的救治效率得以提升。过去一星期（1月1日至7日）共有32 147名病人前往医管局辖下18间急症室就诊，其中1 807人的分流类别为危殆及危急、14 077人为紧急，余下16 263人为次紧急及非紧急。

急症室日均求诊人次4592 较去年的5210减约12%

该段时期，急症室的平均求诊人次为每日4 592人，平均每日有258名危殆及危急病人（5.6%）、2 011名紧急病人（43.8%）、2 323名次紧急及非紧急病人（50.6%）。相比去年全年，医管局辖下急症室的平均求诊人次为每日5 210人，平均每日有228名危殆及危急病人（4.4%）、2 156名紧急病人（41.4%）、2 826名次紧急及非紧急病人（54.2%）。

实施新收费后，急症室日均求诊人次4592，较去年的5210减约12%。资料图片

紧急病人平均等候时间由22分钟缩短至19分钟

医管局发言人说，在过去一星期，从急症室的就诊人数及各分流类别病人的比例可以观察到，公营医疗收费收革对急症室服务已产生初步成效。不但次紧急及非紧急病人的数量及所占百分比有所减少，所有危殆病人在送抵危症室后，均可以即时由医护人员抢救治疗；绝大部分危急病人，亦可于抵达急症室的15分钟内获得治疗。至于紧急病人在30分钟内接受治疗的比率，亦由去年的82.7%增加至88.8%，紧急病人的平均等候时间亦由22分钟缩短至19分钟。

医管局在公营医疗收费改革实施后，将急症室退款机制恒常化，亦有助非紧急病人在分流后选择转往其他医疗机构就诊。今年1月1日至7日，共有257名急症室病人申请退款，而去年同一时段，则有691名急症室病人申请退款。发言人重申，急症室的定位在于服务危殆、危急及紧急病人，病情较轻或患上偶发性疾病，例如普通伤风感冒，相关人士应该尽量前往家庭医学诊所、私家医生或私家医院24小时门诊就诊，让急症室可以集中资源治疗有紧急医疗需要的病人。

现时所有急症室的运作都畅顺。由于部分急症室在个别时段需要处理大量需要抢救的病人，所以有少数次紧急或非紧急病人需要等候较长时间，但大部分次紧急或非紧急病人均可以在数小时内完成治疗出院。至于经急症室治疗后需要入院的病人，全部可以在四小时内获安排入院留医，没有病人需要长时间滞留在急症室等候入院。



