雀巢奶粉回收｜食环署接15宗投诉和查询 已收样检测 消委会 : 收少量投诉

雀巢能恩、惠氏ILLUMA共21个批次婴幼儿配方奶粉疑受蜡样芽孢杆菌污染，雀巢香港正回收有关产品。不过，多名家长不满雀巢香港热线2599 8874「完全打唔通」，查询无门。食物环境衞生署食物安全中心发言人回复，过去两天（截至今午4时），食环署共接获15宗怀疑与婴幼儿配方奶粉产品有关的食物投诉和查询，当中包括一宗并没有提供联络资料的匿名投诉。食物安全中心及环境衞生部已即时跟进相关个案，包括联络当事人以了解详情，并收取样本作检测。

暂未录与相关奶粉有关的食物中毒个案

此外，中心已转介相关个案予相关衞生部门作跟进，现时没有录得与相关奶粉有关的食物中毒个案。中心建议如发觉婴幼儿食用有关产品后不适，应尽快求医。跟进工作仍然继续。

消委会表示，收到与有关品牌婴儿配方奶粉的投诉为数不多，已就事件与有关商户联络。

消费者委员会表示，收到与有关品牌婴儿配方奶粉的投诉为数不多，已就事件与有关商户联络，就妥善处理回收事宜提出建议，并正为投诉人与商户进行协调。

消委会指选用有关品牌婴儿配方奶粉的家长，可以到商户的官方网页查看所购买的奶粉是否属于受影响批次。如属受影响批次，可以参考商户的回收及退款安排。同时，家长应该留意婴儿的健康状况，例如是否有腹泻、呕吐等病征，有需要时应及早求医。

如家长为婴儿转用其他品牌的婴儿配方奶粉，可以留意婴儿的身体反应及大便情况，如大便次数、质地及颜色有所改变，可能是因为不同品牌奶粉的添加成分（例如铁质、益生素等）略有不同。家长如有疑虑，可以考虑咨询医生意见。

雀巢香港 : 延长热线运作时间 加设电子表格

雀巢香港表为回应消费者的查询，公司昨午已将客户服务热线的运作时间，延长至每日晚上9时，并已增设电邮及WhatsApp客户服务沟通渠道，今日亦加设电子表格，供消费者联络公司。 雀巢香港指，会继续探讨其他措施，以提供更多渠道，供消费者办理涉及相关批号产品的回收及退款，并承诺在整个过程中，尽力提供清晰、透明的资讯与支援，又强调今次自愿回收范围以外的所有其他产品，及同类产品的其他批次，均可安全食用。

