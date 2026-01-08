红山半岛独立屋涉僭建遭屋宇署票控 业主承认未经批准进行工程等5罪 罚款8.5万元

2023年9月世纪暴雨袭港，揭发红山半岛多间独立屋涉僭建，同年10月屋宇署职员到场视察时，发现持有红山半岛118号洋房的帝领发展有限公司，涉嫌未经批准进行僭建工程，涉及于天台、花园、主人睡房层等5个位置。公司被屋宇署票控5项明知而未事先获得建筑事务监督的书面批准及书面同意，便展开或进行建筑工程罪。案件今于东区裁判法院提堂，帝领承认全部控罪，合共被判罚款8.5万元。

被告帝领发展有限公司，被屋宇署票控5项明知而未事先获得建筑事务监督的书面批准及书面同意，便展开或进行建筑工程罪。其中3项控罪分别指，有人告发被告身为白笔⼭道18号（松柏径）红⼭半岛118号洋房的拥有⼈，于2008年3月1日到2009年11月30日期间的某个⽇期，明知⽽未事先获得建筑事务监督的书面批准及同意，在上述洋房展开或进⾏建筑⼯程，即在睡房楼层（第2楼层）的平台加建搭建物；在主人睡房楼层（第1楼层）加建搭建物；以及在主人睡房楼层（第1楼层）下加建搭建物。

其余2项传票罪则指，被告涉在2008年3⽉1日到2020年7月24日期间的某个⽇期，在上述红⼭半岛118号洋房的天台上加建搭建物；以及于2021年1月13日至2022年2月15日期间的某个⽇期，在上述洋房的主人睡房楼层（第1楼层）下加建搭建物之上再加建1个位于花园的花棚，违反建筑物条例（第123章）第14（1）条及第40（1AA）条。

案件编号：ESS20735-20739/2024

法庭记者：雷璟怡