洗衣街 / 花墟道重建 | 市建局拟每呎15377元收购住宅物业 花店地舖获无缝过渡及回迁安排

市区重建局今日（8日）向旺角洗衣街／花墟道发展计划受影响的物业业主发出收购建议。市建局会向项目内受影响的合资格住宅物业自住业主，提出以实用面积每平方呎15,377元收购其物业。有关呎价是假定为同一地区七年楼龄的假设重置单位之呎价（假设单位呎价）。此外，市建局会以项目原址所兴建的新发展项目内的「楼换楼」单位，作为给予合资格的住宅物业自住业主现金补偿以外的额外选择。

于2025年12月底进行估价

假设单位呎价是按照于2001年制定的政策来评定。市建局经公开抽签方式选出七间独立顾问公司，于2025年12月底进行评估，订定该假设单位呎价，其后获市建局董事会辖下的土地、安置及补偿委员会批准。

会为花店地舖商户提供无缝过渡及回迁安排选择

至于项目内的非住宅物业，市建局除了按现行的收购政策向受影响业主提出收购建议外，为了保留花墟的地区特色，市建局亦会为项目内经营花店或花卉相关业务的合资格地舖商户，提供无缝过渡及回迁安排的选择，让他们可以在重建期间及竣工后继续留在花墟经营。

在重建期间，市建局将会在项目范围内、沿花墟道开辟建造一个在花墟中心的营运空间，足够容纳及集合现时分布零散的受影响花店进驻，届时将有更多空间让花店展示花卉而毋须占用行人路；并增设上落货位置及提供活动场地以举办各种活动，吸引人流和新客源。

长远来说，这个营运空间将成为市建局与花墟营运者合力探索持续优化花墟经营模式的契机。此外，市建局亦会积极推动旧区更新，透过融合策略 ，促进地区持份者的连结及地区经济，并加强花墟的特色，扩展与花相关的产业链及推动花墟的长远发展。

重建后兴建不少于8,800平方米水道公园

重建竣工后，项目将落实市建局《油麻地及旺角地区研究》中「旺角东—水渠道城市水道」发展节点的规划禆益建议，将现时零碎分散的政府土地整合，以兴建一个不少于8,800平方米的水道公园，供市民消闲康乐之用，并连系周边的康体设施，成为一个结合花墟氛围与水道空间，具社区魅力的消闲康乐区。水道公园旁，市建局会以「一地多用」模式作多元化混合发展；当中，多用途综合大楼将会用作重置、更新，及提供新的康体及社区设施。此外，项目更提供包括沿洗衣街往北伸延的临街舖位和其他楼层的商业、餐饮空间，以拓展花墟的范围；再配合上落货和公共停车场等设施解决地区交通问题，支援花墟的未来长远的发展。除了重建发展，市建局亦以融合策略，透过社区和地方营造，优化花墟一带的城市环境，以切合地区需要。园艺街及园圃街一带的后巷，更会塑造成花墟道及太子道西以外、具历史个性的「第三条花墟步行街」，并连接至花墟毗邻，强化地区特色，为花墟持续注入活力。

项目涉及合共191个业权，所有业主将有60日时间考虑市建局的收购建议。按照市建局现行政策，当业主接受收购建议并完成收购手续后，市建局会为有关物业内所有合资格的租客提供特惠津贴，而合资格的住宅租客更可选择安置安排以替代特惠津贴。

市建局将举行简介会，向受影响的业主、住户和商户解释收购政策、特惠津贴，以及安置的准则及安排；而花店或花卉相关业务的地舖商户，市建局会另设简介会，讲解过渡方案及回迁安排。

市建局会安排专责职员跟进每一宗个案，业主如有任何查询，可按收购建议信函中提供的联络方式，与专责职员联络。由市区更新基金聘请的救世军市区重建社区服务队（电话：3586 3095）亦会为有需要的住户，提供适切的帮助。