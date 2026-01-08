Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

青年涉向女网友买裸照后拒付款 复以公开照片逼女方性交

社会
27岁青年于交友应用程式「heymandi」认识妙龄女子后，威胁女方与自己发生关系，因而被控一项企图以威胁手段促致他人作非法的性行为罪，今于区域法院受审。控方开案陈词指，案发时男被告向女事主提出购买其私密照，并开价每张100元，在女方发送相片后，被告却拒绝付款，并要求女方与他进行性行为，否则会在网上发布该些相片。案明续审。

被告叶骏轩，他否认一项企图以威胁手段促致他人作非法的性行为罪。

控方开案陈词指，被告透过「heymandi」认识女事主X后，2人改为以telegram沟通。2023年10月8日，被告提出购买X的私密照，并开价每张100元。X后来向被告发送私密照，部分照片拍摄到她的面容和私处。惟被告收到私密照后拒绝付款，并表示已储存照片。

控方指，X当时要求被告删除照片，但被告不但拒绝，更要求X与他性交，否则便会在网上发布X的私密片，X于是报警。及至2023年10月10日，X应被告邀请到宏基国际宾馆会面，警方在现场拘捕被告，他表示自己「用错方法逼佢（X）出嚟」，其实并不会网上散播X的照片。被告警诫下又承认存有26张X的私密照，曾邀约X但遭拒。

案件编号：DCCC256/2025
法庭记者：王仁昌

