美国消费电子展︱香港馆涵盖五大创新领域 科技园助企业联系国际投资者

香港科技园公司参加美国消费电子展（CES），参展企业数目更是历届最大规模，香港科技园公司行政总裁黄秉修对此感到非常兴奋，很期待会取得更好成绩，再创高峰。他认为近年香港创科越来越成熟，产品质量也有提升，提供的解决方案更符合国际市场，希望未来带更多企业出海，以显示香港创科的活跃及成熟程度。

科技园会特别关注推动AI应用

今年香港科技馆继续涵盖五大创新领域，包括「先进电子及机械人」、「先进物料及可持续科技」、「人工智能与数据」、「数码转型 」及「生命健康科技」。被问到未来会专注那些方向，黄解释这些领域涵盖范围很大，科技园未来负责发展及营运的新田科技城「INNOPOLE」，将会特别关注如何推动AI应用，尤其是AI赋能不同技术的应用，但其他范畴科技园都会密切留意，以增加香港的竞争力。

企业越成熟越需走向国际化

至于会如何加强对企业的支援，让他们更好地「走出去」找生意，他表示科技园一直都有检视情况，近年企业发展越趋成熟，更需要走向国际化，故协助他们与更多国际投资者、合作伙伴联系的工作更为重要。他更指出，随着越来越多内地企业经香港「出海」，看到国际投资者开始更重视亚洲的项目，相信这个势头会延续。

另外，今年是国家「十五五」规划开局之年，焦点仍围绕新质生产力、科技创新等，黄秉修表示科技园一直配合国家的五年规划发展，重视科技兴国、推进科技及新质生产力，重申香港是超级联系人及超级增值人的角色，既可支援国家企业走出去，又可吸引国际人才走入来，未来会继续加强这些方面的发展。

记者：郭咏欣 美国拉斯维加斯报道