已婚小学辅导主任与13岁旧生性交拍片 声称助逃离混乱生活 官斥乘人之危满足私欲判囚2年3个月

39岁已婚小学辅导主任在一年内，与13岁旧生分别于住所和酒店六度性交，期间更拍摄性交片段。辅导主任早前承认5项与年龄在16岁以下的女童非法性交罪及1项制作儿童色情物品罪，余下1项与16岁以下女童非法性交罪则获存档法庭，他今于区域法院被判入狱2年3个月。法官陈广池判刑时指事主曾反对拍摄片段，惟被告趁事主被蒙眼绑手时拍片，「咁唔系霸王硬上弓咩？」。陈官又罗列加刑因素，包括被告佯称想帮事主逃离混乱的生活，以免她误入歧途，直斥被告乘人之危，借机满足性欲。

求情称犯案不符性格

陈官总结辩方求情，指被告王乐天没有使用恐吓、暴力或以金钱胁迫事主X，重申犯案不符被告性格，已摧毁他的人生计划和梦想。辩方又指，事件经过逾2年查办，对被告造成很大压力，影响他的更生计划。被告表示感无比羞愧，后悔因冲动和错判而令妻子承受社会压力和情绪折磨，他承诺不再重蹈覆辙，以诚实负责态度弥补过失，为幼子建立正确人生观。被告妻子的求情信指，被告可靠、乐于助人，是尽责的父亲，对他犯案感震惊，但已原谅被告，会陪他渡过难关。

官指被告社工牌照被吊销仍可能重犯

陈官另指，控方相信案中被告与X性交期间拍摄的片段已被永久删除，而根据案情所述，被告不在意X的反对，乘X被蒙眼及绑住双手时，用手机拍下二人性交的片段，陈官认为片段属第四级儿童色情物品。辩方曾指，被告的社工牌照被吊销，往后不能从事社工工作，会降低重犯机会。惟陈官关注，尽管失去社工牌照会降低被告接触青少年的机会，但案件性质关乎被告的性欲问题，与职业无关，「唔做呢瓣做𠮶瓣，都会重犯」。

被告贬低X并将责任推给对方

陈官指心理报告反映被告更重视其社会形象，而非对X的伤害，他对X的评价贬义，可见被告缺乏肩负责任的态度，反将责任推给对方。报告又指被告较有兴趣服务年轻社群，他的道德观不高，缺乏有效的自我检视方法，鉴于他的自我防护模式和曲解认知，心理学家认为不能低估他重犯的可能，报告建议被告接受缺点及专业辅导。

X患严重抑郁焦虑有轻生念头

陈官另引述X的创伤报告，指她患严重抑郁、焦虑及创伤后遗症等，出现自残及轻生念头，使其学业及人际关系遇困难，报告建议X接受专家辅导，惟可否逃离阴霾仍是漫漫长路。

佯称为X买避孕药调经

陈官接纳心理报告，认为被告将重点放在自己和家人，鲜有提及对X以及X父亲的伤害。陈官其后列举加刑因素，包括被告与X年龄相差22年，二人自X小一起相识，被告不只破坏了对X的信赖，更破坏了对X父亲的诚信；被告案发期间没用安全套，曾在X体内射精，他在X不同意下拍摄性交片段，又要求X保密他们的关系；被告佯称为助X调理经期而买避孕药，实际是以免X受孕；被告更在警诫下称，对X感情很深，想帮X逃离混乱生活。陈官直斥被告乘人之危，借机满足性欲，而从二人的对话纪录可见，被告出自私心对待年幼的X。

非法性交及制作儿童色情品6罪判监2年3个月

最终陈官就5项与年龄在16岁以下的女童非法性交罪，每项判处入狱2年，全部同期执行；而制作儿童色情物品罪则判囚12个月，由于被告是在干犯非法性交罪期间拍摄，故当中3个月分期执行。最终被告须监禁2年3个月。

被告王乐天被控于2021年6月至2022年9月三个不同日子，在香港北角孔雀道60号明园大厦第二期A座某室与年约13至14岁的女童X三度非法性交；以及期间制作儿童色情物品，即X的一条视频。被告另被控在同一段时间内，分别在前述单位、明园大厦第二期B座某室及北角麦连街18号富荟炮台山酒店，与X非法性交。

案件编号：DCCC138/2025

法庭记者：雷璟怡