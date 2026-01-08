三大展览本月举办 开仓节优惠低至一折 旅博会、宠物节载誉归来

三大消费及主题展览将于本月举办，包括首度举办的「年度品牌开仓节2026」，以及载誉归来的「香港旅游博览会2026」和「香港宠物节2026」。其中「年度品牌开仓节2026」将于本月16日至19日在亚洲国际博览馆举行，届时将云集超过400个展位；「香港旅游博览会2026」与「香港宠物节2026」则同期于1月29日至2月1日在会展不同展馆举办。

开仓节优惠低至一折起

首届「年度品牌开仓节2026」结合购物、娱乐与亲子体验于一身，精选多款高性价比优质商品，优惠低至1折起。今年活动特设8大主题开仓专区，涵盖时尚服饰、家居电器及潮流精品等。除购物外，大会亦安排了多元化的舞台节目，包括多位歌手演唱金曲、特色舞蹈、小朋友大汇演等表演及互动。

旅游博览会首设「推喼王大赛」

「香港旅游博览会2026」旨在满足不同类型旅游爱好者的多元需求，参加者将可亲身探索最新的机票及酒店优惠、独家旅行团及邮轮假期折扣等。本次博览会吸引了多家专业旅游机构、观光局及旅行社参展，包括呼伦贝尔文旅局、澳门特别行政区政府旅游局（MGTO）等。现场活动内容丰富，包括50多场旅游专题讲座及表演。此外，全新互动游戏「推喼王大赛」将首次登场，让参加者于赛道上挑战行李箱推动技巧与准确度。博览会预计送出超过5,700份礼品，总值逾港币30万。

宠物展办螳螂活体展

被喻为「宠物界工展会」的「香港宠物节2026」汇聚全港最多世界知名品牌，让参观人士可以一站式了解及采购各式宠物商品，包括粮食饲料、饮料、服饰、玩具等。今届展览将再次举办螳螂活体展览「螳潮汇展2：与龙同行」，展出外表近似中国龙的箭螳及近50种螳螂品种。此外，展览还将举办多样化的活动，如「怀旧金鱼街」、「文地猫茶餐厅」打卡点、由香港狗会举办的狗展及香港黑猫会举办的猫展、「狗狗全运会」，以及一系列宠物健康讲座、宠物训练示范等。

展览集团主席王学谱致辞时表示，集团筹备多时的「盛世一月」系列活动将于下星期正式启动，三大展览主题鲜明、定位清晰，旨在推动市场发展、创造多元价值，为市民带来优质体验，同时为参展商提供实际商机，期望为香港经济注入新动力。

王学谱指，「年度品牌开仓节2026」为业界首次集结最多品牌联合开仓，并以全电子支付形式进行，市民只需携带手机或银行卡即可购物。他指，随着「粤车南下」政策实施，期望活动能吸引大湾区居民来港消费，为香港零售业注入新动力。

记者、摄影：蔡思宇