Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

三大展览本月举办 开仓节优惠低至一折 旅博会、宠物节载誉归来

社会
更新时间：17:46 2026-01-08 HKT
发布时间：17:46 2026-01-08 HKT

三大消费及主题展览将于本月举办，包括首度举办的「年度品牌开仓节2026」，以及载誉归来的「香港旅游博览会2026」和「香港宠物节2026」。其中「年度品牌开仓节2026」将于本月16日至19日在亚洲国际博览馆举行，届时将云集超过400个展位；「香港旅游博览会2026」与「香港宠物节2026」则同期于1月29日至2月1日在会展不同展馆举办。

开仓节优惠低至一折起

首届「年度品牌开仓节2026」结合购物、娱乐与亲子体验于一身，精选多款高性价比优质商品，优惠低至1折起。今年活动特设8大主题开仓专区，涵盖时尚服饰、家居电器及潮流精品等。除购物外，大会亦安排了多元化的舞台节目，包括多位歌手演唱金曲、特色舞蹈、小朋友大汇演等表演及互动。

旅游博览会首设「推喼王大赛」

「香港旅游博览会2026」旨在满足不同类型旅游爱好者的多元需求，参加者将可亲身探索最新的机票及酒店优惠、独家旅行团及邮轮假期折扣等。本次博览会吸引了多家专业旅游机构、观光局及旅行社参展，包括呼伦贝尔文旅局、澳门特别行政区政府旅游局（MGTO）等。现场活动内容丰富，包括50多场旅游专题讲座及表演。此外，全新互动游戏「推喼王大赛」将首次登场，让参加者于赛道上挑战行李箱推动技巧与准确度。博览会预计送出超过5,700份礼品，总值逾港币30万。

宠物展办螳螂活体展

被喻为「宠物界工展会」的「香港宠物节2026」汇聚全港最多世界知名品牌，让参观人士可以一站式了解及采购各式宠物商品，包括粮食饲料、饮料、服饰、玩具等。今届展览将再次举办螳螂活体展览「螳潮汇展2：与龙同行」，展出外表近似中国龙的箭螳及近50种螳螂品种。此外，展览还将举办多样化的活动，如「怀旧金鱼街」、「文地猫茶餐厅」打卡点、由香港狗会举办的狗展及香港黑猫会举办的猫展、「狗狗全运会」，以及一系列宠物健康讲座、宠物训练示范等。

展览集团主席王学谱致辞时表示，集团筹备多时的「盛世一月」系列活动将于下星期正式启动，三大展览主题鲜明、定位清晰，旨在推动市场发展、创造多元价值，为市民带来优质体验，同时为参展商提供实际商机，期望为香港经济注入新动力。

王学谱指，「年度品牌开仓节2026」为业界首次集结最多品牌联合开仓，并以全电子支付形式进行，市民只需携带手机或银行卡即可购物。他指，随着「粤车南下」政策实施，期望活动能吸引大湾区居民来港消费，为香港零售业注入新动力。

记者、摄影：蔡思宇

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
8小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
时尚购物
6小时前
恒生私有化｜恒生小股东亲自到场表决 直言不满出价 打乱退休规划 「原本打算揽到死𠮶日」
恒生私有化｜恒生小股东亲自到场表决 直言不满出价 打乱退休规划 「原本打算揽到死𠮶日」
投资理财
5小时前
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
时事热话
7小时前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
22小时前
立法会主席选举 李慧琼以5票险胜陈振英成功当选 承诺邀官员定期介绍政策进度
01:35
立法会主席选举｜李慧琼以5票险胜陈振英 承诺邀官员定期介绍政策进度
政情
6小时前
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
12小时前
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
2026-01-07 16:30 HKT
谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景
谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景
即时娱乐
6小时前