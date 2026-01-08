中大博士生认偷拍裙底风光候惩 求情指于科研上有出色成就 为冲动犯案感后悔

中文大学医学博士研究生去年9月，在大埔新达广场扶手电梯，用手机偷拍女途人裙底风光，当场「断正」被捕。涉案男子今早在粉岭裁判法院承认非法拍摄或观察私密部位罪，求情称为一时冲动深感后悔。香淑娴署理主任裁判官明言，案件性质严重，「监禁仍然系考虑当中」，将案件押后至1月26日判刑，待取被告的社会服务令报告，期间被告续准保释候惩。

求情称在科学研究上有出色成就

30岁被告田天，报称中文大学研究生，在普通话翻译的协助下承认非法拍摄或观察私密部位罪。

控罪指，他于2025年9月23日，在大埔南运路9号新达广场扶手电梯，出于观察/拍摄女士X的私密部位的意图，为了从X的衣服下方，观察/拍摄其私密部位，而操作设备，即一部流动电话，而操作设备的情况是若非该设备如此操作，该部位本来不是可让人看到的，被告为了性目的（或）不诚实地作出以上所描述的行为，及不理会以上所描述的行为是否获得X同意。

辩方求情指，被告现时是医学博士研究生，犯案当日仅因一时冲动，并非有预谋，被告愚蠢犯案，如今已悔不当初，望法庭念被告坦白认罪而轻判。辩方续称，被告读书成绩优秀，完成学士及硕士学位后，继续进修攻读博士。被告在科学研究上有出色成就，亦发表了不少文献。辩方另提及，被告案发后深感后悔，积极参与社会服务活动，欲为社会作出贡献以补偿社会。被告同时亦参与有关精神健康及情绪自愈的课程。

官指性质严重判监「仍喺考虑中」

辩方引述被告亲撰求情信，表示自己一时冲动愚蠢犯案，现在已深感悔意，愧对父母。被告妻子及双亲求情指，被告在他们眼中是十分良好的人，望法庭轻判。辩方提及，被告「已经上咗宝贵嘅一堂」，望法庭判处社会服务令。香官明言，案件性质严重，「监禁仍然喺考虑当中」，将案件押后至1月26日判刑，待取被告社会服务令报告。

案情指，去年9月23日下午4时许，34岁女途人X在案发地使用扶手电梯，被告站在X的身后，用手机拍摄X的裙底照。男途人发现被告的行为后提醒X，X随即拦截被告。X及后在被告的手机内，发现5张自己的裙底照，并报警求助。被告在警诫下，被告承认出于冲动犯案。

案件编号：FLCC2337/2025

法庭记者：黄巧儿