渣马｜斧山道运动场人山人海 九龙湾、将军澳运动场关闭 跑手「大迁徙」练习

渣打香港马拉松将于1月18日举行，跑手正积极备战，勤加练习。近日九龙湾运动场及将军澳运动场关闭，部分跑手因此「分流」到其他康文署运动场练习，彷如「大迁徙」。有网友发文表示，斧山道运动场人山人海，目测有500、600人同时在运动场跑步，场面壮观。有网民笑言，要在人潮中跑步，犹如障碍赛。

近日在社交平台出现大量帖文，指斧山运动场人头涌涌，不少跑手正进行缓步跑，亦有人在跑道上散步，场面热闹；有网民则发布排队等候入场的情况，只见相片有一条长长人龙，发帖网民称：「以为自己排紧入花市」。

有网民质疑是AI影片，但发帖网文回应是真实拍摄，有网民笑言现场人多挤迫，「仲难跑过渣马头段」，亦有网民指渣马赛事后，人潮便会消失。有网民则指，晚上7时30分前须香港田径总会会员才可进入，因此约7时前后放工时间开始，大批未持有田总证的跑手在门外排队等候入场。

《星岛头条》正向康文署查询。