Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣马｜斧山道运动场人山人海 九龙湾、将军澳运动场关闭 跑手「大迁徙」练习

社会
更新时间：18:17 2026-01-08 HKT
发布时间：18:17 2026-01-08 HKT

渣打香港马拉松将于1月18日举行，跑手正积极备战，勤加练习。近日九龙湾运动场及将军澳运动场关闭，部分跑手因此「分流」到其他康文署运动场练习，彷如「大迁徙」。有网友发文表示，斧山道运动场人山人海，目测有500、600人同时在运动场跑步，场面壮观。有网民笑言，要在人潮中跑步，犹如障碍赛。

近日在社交平台出现大量帖文，指斧山运动场人头涌涌，不少跑手正进行缓步跑，亦有人在跑道上散步，场面热闹；有网民则发布排队等候入场的情况，只见相片有一条长长人龙，发帖网民称：「以为自己排紧入花市」。

有网民质疑是AI影片，但发帖网文回应是真实拍摄，有网民笑言现场人多挤迫，「仲难跑过渣马头段」，亦有网民指渣马赛事后，人潮便会消失。有网民则指，晚上7时30分前须香港田径总会会员才可进入，因此约7时前后放工时间开始，大批未持有田总证的跑手在门外排队等候入场。

《星岛头条》正向康文署查询。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
8小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
时尚购物
6小时前
恒生私有化｜恒生小股东亲自到场表决 直言不满出价 打乱退休规划 「原本打算揽到死𠮶日」
恒生私有化｜恒生小股东亲自到场表决 直言不满出价 打乱退休规划 「原本打算揽到死𠮶日」
投资理财
5小时前
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
时事热话
7小时前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
22小时前
立法会主席选举 李慧琼以5票险胜陈振英成功当选 承诺邀官员定期介绍政策进度
01:35
立法会主席选举｜李慧琼以5票险胜陈振英 承诺邀官员定期介绍政策进度
政情
6小时前
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
12小时前
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
2026-01-07 16:30 HKT
谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景
谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景
即时娱乐
6小时前