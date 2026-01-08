启德邮轮码头塌闸意外 在场保安称当日提议并偕同事拉直出轨铁闸 2秒后即冧闸

启德邮轮码头前年9月中发生工业意外，有滑动式折叠钢闸塌下压伤1名男保安，需要切除左脚脚掌以及右脚小腿。邮轮码头管理公司、保安公司及保安主任涉嫌没有保障安全被票控，众被告否认各1项传票控罪受审。保安员今午于九龙城裁判法院供称当时拉不动钢闸，发现其中1道门出轨了，迳自向事主等提议「我哋3个人试下拉返直佢还原睇下得唔得」，3人「一拉返直，隔咗2秒即刻冧落来喇⋯⋯向我哋砸落来」。审讯明续。

保安员孙龙德今出庭作供，交代自己2021年入职，于世纪服务有限公司任职保安员，案发前经常负责开关涉案铁闸，2023年9月24日晚上当值时，11时如常关闸，闸上有4道门，孙龙德叠起3道门后拉不动第4道门，察看后发现第4道门出轨了，遂以对讲机联络控制室中被告麦帼宝，说「道闸拉唔郁，可唔可以揾人来帮下手？」又指由于钢闸沉重，「要揾机器来操作先得，人手唔得嘅」，惟麦帼宝没有回应。

保安员迳自召唤同事协助拉直出轨铁闸

孙龙德续指事主何汝枝与同事伍荣钧（音译）7、8分钟后到场支援，孙迳自提议「我哋3个人试下拉返直佢还原睇下得唔得」，何伍2人均和议指「试下试下」，3人遂分3路拉直铁闸，伍荣钧在左，何汝枝在右，孙居中，由于铁闸倾斜角度不多，3人「一拉返直，隔咗2秒即刻冧落来喇⋯⋯向我哋砸落来」，于是大叫「走呀！」孙龙德今解释当日乃基于过往经验来处理。

3名被告依次为启德邮轮码头管理公司Worldwide Cruise Terminals(Hong Kong)Limited、保安服务分判商世纪服务有限公司及世纪服务保安主任麦帼宝，分别被票控没有确保存放于处所的作业装置或物质是安全的罪、没有确保雇员的安全及健康罪及没有照顾在工作地点的人的安全及健康罪。

案件编号：KCS9612-9614/2024

法庭记者：陈子豪