流感｜衞生防护中心宣布夏季流感结束 惟冬季流感将临 吁尽快接种疫苗

衞生署衞生防护中心今日（8日）宣布，夏季流感季节已经完结。季节性流感活跃程度在过去数周持续下降，并于最近一周降至基线水平以下。但随着天气渐转寒冷，流感活跃程度可能会再度上升，冬季流感季节即将到临，故中心强烈呼吁仍未接种2025／26年度季节性流感疫苗的人士，特别是孕妇、长者、儿童及长期病患者等高危人士，应尽快接种，以减低因流感而出现并发症和死亡的风险。

夏季流感季节共持续约4个月

衞生署衞生防护中心总监徐乐坚表示，本港自去年9月初踏入夏季流感季节，季节性流感活跃程度于去年10月中下旬达到最高水平后开始辗转回落。最新的监测数据显示，最近一周，即2025年12月28日至2026年1月3日的呼吸道样本中季节性流感病毒阳性百分比为4.08%，同期公立医院的流感相关入院率为每1万人0.23宗，两者皆降至低于基线水平（分别为4.94%和每一万人0.27宗），中心确定夏季流感季节已经完结。本港于去年9月初宣布进入夏季流感季节，共持续了约4个月，夏季流感季节较过往迟开始。

夏季流感录25宗儿童严重个案 3人亡

中心表示，今次的季节性流感流行的主要病毒为甲型（H3）流感病毒。与季节性流感相关的严重或死亡个案和以往一样，主要影响「一老一幼」。今个夏季流感季节录得25宗涉及儿童流感的严重个案，包括3宗死亡个案，涉及的儿童年龄介乎6个月至17岁。当中，20宗（80%）个案没有接种季节性流感疫苗。同期共录得507宗成人严重流感个案，当中包括342宗死亡个案。成人严重流感个案中约八成为65岁以上长者，当中超过七成没有接种季节性流感疫苗。

夏季流感季节完结 意味夏季及冬季流感没出现叠加

徐乐坚指出，这次夏季流感季节已经完结，意味夏季及冬季流感季节没有出现叠加，但随着天气在今年首季逐渐寒冷，而流行病毒株亦不排除会发生改变，流感活跃程度可能会再度上升，冬季流感季节即将到临，再次呼吁所有年满6个月或以上的人士，除个别有已知禁忌症人士外，若尚未接种季节性流感疫苗，应从速行动，包括在夏季流感季节曾感染流感的人士，以预防未来的冬季流感季节可能出现其他流行病毒株。此外，虽然目前流行的甲型（H3）流感病毒与疫苗所含的病毒株存在一些抗原差异，但季节性流感疫苗仍能对亚分支K的变异病毒株，以及疫苗中包含的甲型（H1）及乙型流感病毒提供保护。

他补充称，全球多个地区于去年提前出现流感季节。美国的流感活跃程度正处于高水平及继续上升，当地本季已录得约1,100万人受感染、12万人住院，以及5,000人死亡，预计其流感活跃程度还会持续数周。另一方面，中国内地、英国、韩国及日本等的流感活跃程度在近期均开始出现回落。