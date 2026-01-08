游东坝注意︱往万宜水库9A小巴1.11上午暂停服务 的士同禁入 游人须步行逾2小时前往

政府今日（8日）提醒市民及游人，为配合星期日（11日）在西贡北潭涌及西贡万宜路举行的马拉松活动，大网仔路及西贡万宜路将实施以下临时封路安排：



（一）大网仔路介乎北潭涌伤健乐园及西贡万宜路之间的路段将于上午7时25分至7时35分，以及7时55分至8时05分间歇封闭；及



（二）西贡万宜路由其与大网仔路交界处起至同一交界以南约8.3公里处止的路段，由上午7时30分至下午1时30分临时封闭。

9A小巴上午9时半至下午1时半暂停 的士也禁入

公共运输方面，西贡万宜路封闭期间，新界专线小巴第9A号线（北潭涌—万宜水库东坝）将由北潭涌开出的首班车（即上午9时30分）起暂停服务至下午1时30分，而的士亦不能进入，直至道路重开为止。

游人只可步行前往东坝 全程9.5公里

政府发言人呼吁游人注意临时交通及运输安排。在公共运输服务暂停期间，游人只可步行前往东坝。游人应及早计划行程，留意现场指示，并注意安全。相关部门已与活动主办单位紧密联系，并督导小巴营办商做好部署，务求在道路重开后调配车辆加强服务以应对乘客需求，并配合警方实施的交通管制措施以疏导乘客。

根据Google Maps路线规划，由北潭涌步行入东坝全程约9.5公里，需时至少2小时13分钟。渔护署亦在社交平台发文，指前往万宜水库东坝，可沿麦里浩径第一段徒步前往，单程约需2.5小时。路线详情： https://www.hiking.gov.hk/.../VFFUbFFNOXNXTHNWU2FqT09UTjl...

警方会视乎现场路面实际情况而在短时间内实施其他临时道路及交通管制措施，包括调整封路范围和更改或暂停公共运输服务。驾驶人士及游人应加倍留意，保持忍让，并遵从在场警务人员的指示。游人应留意运输署网页（www.td.gov.hk）或「香港出行易」流动应用程式发放的最新交通消息。