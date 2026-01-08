又干又冻︱相对湿度下午录得17% 天文台 : 破1984年以来1月最低纪录 大埔粉岭有农田结霜

天文台昨午（7日）发出霜冻警告，提醒今早（8日）新界内陆可能出现地面霜。天文台今在社交平台发文，指今早在大埔、粉岭等地都有市民拍摄到结霜情况，又表示由于今晚风势更弱，辐射冷却尤其明显，明日天晴及继续非常干燥，早上仍然寒冷，新界部分地区气温显著较低。

天文台总部曾录17%相对湿度 破1月最低纪录

截至下午4时，天文台录得的相对湿度曾下降至17%，是天文台总部自1984年设置自动气象站以来一月份的最低纪录。

天文台又说，香港持续受到干燥冬季季候风影响，截至今午2时，天文台总部录得相对湿度一度下降到18%，平有记录以来的1月最低纪录，而随着季候风在周末稍为缓和，周末期间气温会稍为回升，但早上天气清凉。

2025年全年仅6天寒冷天气 较正常少9.2天

另外，天文台总结去年天气状况，指去年1月27日录得全年最低气温10.6度。全年寒冷天气日数为6天，较1991至2020年正常值少9.2天。此外，这亦是自1999年寒冷天气警告系统开始运作以来，首次年内11月及12月均没有发出寒冷天气警告。

天文台称，由于上半年及11月的相对湿度远较正常低，2025年平均相对湿度为73%，较正常值的78%低5%，是自1947年以来与1963年并列最低。天文台解释，2025年湿度较低主要原因是1月至4月及11月华南的东北季候风较正常干燥。此外，5月及6月副热带高压脊较正常强，而且向西延伸幅度较大，抑制了本港降雨，导致这两个月的天气相对干燥。