协助「猜猜我是谁」骗徒上门收3老妇共22万元 34岁无业汉认3罪囚50月

社会
更新时间：15:46 2026-01-08 HKT
发布时间：15:46 2026-01-08 HKT

两名老妇2023年底接获陌生人来电，讹称其孙儿及儿子被捕及须保释金，两人不虞有诈交出12万元。骗徒同月故技重施，致电另一名老妇索款10万元，35岁无业男前往收款时，遭老妇亲人撞破及后被警方拘捕。该无业男承认3项串谋诈骗罪，暂委法官黄士翔今于区域法院判处他监禁50个月，指骗案有组织及利用事主对亲人的关怀，除了金钱损失亦造成心理压力，而被告虽然只是跑脚角色，但同样关键。

官：利用事主对亲人关怀犯案

被告余志发，早前承认3项串谋诈骗罪。辩方求情指，被告背景报告尚算正面，他对犯案感到后悔，亦对案中事主蒙受损失感到抱歉，承诺今后不会重犯，并会寻找稳定的工作及不再沉迷赌博，望法庭轻判。

黄官判刑时，指本案涉及有组织的骗案，骗徒利用事主对亲人的关怀犯案，事主除了蒙受损失，亦承受了心理压力，而被告犯案时对骗案知情，虽然他只是「跑脚」，但在案中亦是关键角色。

此外，控方就案件申请加刑，黄官接纳本案属「猜猜我是谁」骗案，此类罪案具普遍性及导致社会受损，故批准控方加刑申请。惟考虑到被告认罪及警诫下招认犯案，黄官终判处被告入狱50个月。

被告称收酬代上门向受骗事主收款

案情指，87岁陈姓女事主在2023年12月6日接到陌生来电，对方讹称陈的孙儿被警方拘留，须6万元保释金。被告翌日下午到陈的住所取得2万元后，向陈表示金额不足，要求陈到银行提取更多现金，及后被告带著2万元离开住所。

同月8日，84岁王姓女事主亦接获陌生来电，对方讹称王的儿子被警方拘留，需10万元保释金。被告翌日上午到王的住所收取10万元款项后，离开时遭王的亲人目击及质问为何在王的住所出现，被告遂取出怀中的10万元，问对方若归还款项，是否能离开。王的亲人随即报警。

被告被捕，警诫下称因欠债才犯案，指案发前认识一名陌生人，对方提出可通过协助收款来赚快钱。除了上述两次事件外，被告同月另曾向一名年约75岁的老妇收取10万元。被告承认从涉案3次收款中获得共3700元报酬。

案件编号：DCCC814/2024
法庭记者：王仁昌

