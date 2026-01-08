Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉社交平台发布具煽动意图帖文 六旬翁申请保释被拒还柙候讯

社会
15:37 2026-01-08 HKT
发布时间：15:37 2026-01-08 HKT

六旬退休老翁涉嫌2024至2025年间，多次透过社交平台Facebook持续发布具有煽动意图的帖文，被控《维护国安条例》下的明知而发布具煽动意图的刊物罪。案件今（8日）在西九龙裁判法院首次提堂，辩方申请将案件押后至3月4日再讯，待取法律意见，控方反对被告保释。苏文隆主任裁判官听毕双方陈词后拒绝保释申请，期间被告须还柙候讯。

61岁被告庄伟文，报称退休人士，被控明知而发布具煽动意图的刊物罪。

控罪指，他于2024年3月26日至2025年11月29日期间（包括首尾两日）在香港，明知刊物具煽动意图而发布该等刊物，即在社交媒体平台「Facebook」发布陈述、相片及/或图片，具意图引起中国公民、香港永久性居民或在特区的人，对《中华人民共和国宪法》确定的国家根本制度的憎恨或藐视，或对其离叛；对特区的宪制秩序、行政、立法或司法机关的憎恨或藐视，或对其离叛；煽惑任何人企图不循合法途径改变中央就特区依法制定的事项或在特区依法制定的事项；及/或煽惑他人作出不遵守特区法律或不服从根据特区法律发出的命令的作为。

案件编号：WKCC125/2026
法庭记者：黄巧儿
 

