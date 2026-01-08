免试签驾照｜运输署今起取消现场派筹 金钟「排队党」绝迹 代办中介：嚟排队都冇用

提供免试签发驾驶执照的金钟运输署牌照事务处，在粤车南下推行后，大批「排队党」通宵排队，乱象频生。运输署昨日（7日）宣布，今（8日）起取消免试签发香港驾驶执照的现场派筹安排，并在下周一（12日）开始，每日提供300个「电子即日筹」名额。

代办中介：电子即日筹免吹冷风

《星岛头条》记者今早11时再前往金钟走访，统一中心门口「排队党」已销声匿迹。有不愿透露姓名的疑似本地代办人员向记者表示，由于今日开始已不再实施现场派筹，因此「嚟排队都冇咩用，影下啲通知俾大陆客人睇睇咋」。被问到如何看待「电子即日筹」，他则指「唔洗咁辛苦，喺条街边一直吹冷风呀嘛」。

运输署取消现场取筹首日秩序良好

而位于统一中心3楼的运输署牌照事务处，今早亦有运输署职员及便衣警察在场讲解及驻守，现场张贴告示及政府新闻公报，秩序良好，暂时无人「摸门钉」。

统一中心其他楼层亦有不少中介公司，仍在门口贴出宣传海报，声称「代办唔使排队」、「免排队，运输署代办」。记者用普通话进入其中一间询问「新规定实施后，如何代办拿筹以及申请」。有职员则询问记者「有无香港身份证、是否为在港读书的内地学生」。随后让记者添加其公司微信，但即场并未回答电子筹能否代办理等问题。

记者：谢宗英

摄影：汪旭峰

