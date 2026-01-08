24岁内地女涉以假学历报读港大工程硕士 申保释期间离港被拒

24岁持双程证来港的内地女子涉向入境处和香港大学虚报已获美国加州大学洛杉矶分校工程学士学位，从而获得入境证及港大工程硕士课程录取。涉案女子被控「以欺骗手段取得服务」及「为取得入境证而作出虚假陈述」罪，案件已押后今年2月9日再讯，以待辩方索取文件及提供法律意见。内地女今到高等法院申请更改保释条件，冀获豁免她在保释期间不准离港的限制。暂委法官黄崇厚考虑控辩双方陈词后，拒绝有关申请，被告续以原有条件保释候讯。

报称无业的女被告王一涵，被控于2023年8月28日至2024年11月18日，在香港以欺骗手段，即向香港大学职员虚假地表示自己是美国加州大学洛杉矶分校学士，而不诚实地取得香港大学提供的工程硕士课程的教育及教导服务；及于2023年4月28日在香港，为取得入境证，作出明知为虚假或自己不信为真确的陈述，即在一份编号为MEEN 0029075-23(E)的来港就读入境许可申请，声称曾获加州大学洛杉矶分校颁发电机工程学士学位。

案件编号：HCCP7/2026

本报记者