一拳书馆办西班牙文兴趣班涉违例 店长庞一鸣否认5传票罪3月受审

深水埗独立书店一拳书馆去年举办西班牙文兴趣班，51岁店长庞一鸣及名下营运一拳书馆的鸣动教育有限公司早前分别被票控3罪及2罪，涉嫌管理一间未经注册的学校、雇用或准许非检定教员或准用教员在学校教学等，违反《教育条例》。庞一鸣今日于九龙城裁判法院否认全部传票控罪，案件排期于3月11日开审，需时1日。辩方交代毋需盘问8名控方证人，不争议商业登记及学生资料等，仅庞一鸣1人作供。

被告庞一鸣及鸣动教育有限公司同被票控在2025年4月23日，管理属位于深水埗大南商业大厦3楼一间名为一拳书馆的学校的管理人或拥有人，而该学校并非根据《教育条例》注册或临时注册；准许并非检定教员亦非准用教员的 Montane Antonio Baro在名为一拳书馆的学校教学。

庞一鸣另被票控身为鸣动教育有限公司的董事，确实同意或纵容该公司犯下罪行，即作为一所名为一拳书馆的学校的拥有人，而该学校并非根据《教育条例》注册或临时注册。

案件编号：KCS31493-31497/2025

法庭记者：陈子豪